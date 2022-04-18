2022 ÖSYM TUS kontenjanları açıklandı mı, TUS tercihleri ne zaman? İşte TUS sonuçları sorgulama ve tercih ekranı!

ÖSYM TUS kontenjanları için yapılan aramalar yoğunlaştı. Bursa Valiliği'ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, merakla beklenen konuya açıklık getirdi. Açıklamada kontenjanların bugün içerisinde açıklanabileceğini vurgulandı. Adaylar şimdi "2022 TUS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 2022 ÖSYM TUS sonuçları nasıl sorgulanır, TUS tercihleri ne zaman? İşte TUS sorgulama ve tercih ekranı…

TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Bakan Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçlarının bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini belirterek, "1 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak" dedi.

Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) ÖSYM tarafından açıklanacağını ve 11 bin 500'e yakın uzman öğrenci kadrosunun geleceğini dile getiren Koca "Tıpta Uzmanlık Sınavı, bildiğiniz gibi genelde kontenjanlar açıklandığında açıklamış oluyordu. Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizden bir kanun geçti ve Cumhurbaşkanı'mız tarafından onaylandı. Doğrusu yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye daha önceden de bildirmiştik. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrenci kadrosu açılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘ASİSTAN HEKİMLİK KONTENJANLARI AÇIKLANDI. Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun.’ açıklamasını yaptı.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından gözler ÖSYM'nin resmi internet sitesine çevrildi. Ancak ÖSYM'den konuyla ilgili bir paylaşım yapılmadı.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından duyurulmasının ardından TUS 2022 tercih tarihleri de belli olacak.

TUS TERCİHLERİ HAKKINDA DETAYLAR İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Yerleştirme işleminde ise 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada TUS kontenjanlarının neden sonuçlarla aynı gün açıklanmadığını duyurmuştu.

"RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

8 Nisan'da Meclis’te kabul edilen, içeriğini 'Uzmanlık Eğitiminde Adalet' başlığı altında özetlediğimiz 7394 sayılı kanunun ilgili maddeleri Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanunu onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.

SONUÇ: 1

Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi.

SONUÇ: 2

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 3

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak.

SONUÇ: 4

Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 5

Halen bu kadrolarda uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 6

Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi alan asistanlarımıza eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacak.

SONUÇ: 7

İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayacak.

SONUÇ: 8

Yürürlüğe giren, kendi aramızda adına “Asistanlıkta Adalet” kanunu diyebileceğimiz yasal düzenleme ile üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorunu aşılacak.

Hayırlı olsun."