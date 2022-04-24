Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS), ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Adaylar, 2022 EKPSS’de Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanırken, testlerde de 60 soru bulunuyor. Adaylara EKPSS’de 60 dakika süre verildi. EKPSS sınavı saat 10.15'te başladı. Peki, 2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

2022 EKPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2022-EKPSS) tamamlanmasının ardından soru ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından bugün gün içinde veya yarın açıklanması bekleniyor.

2022 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ve sonuç açıklama takvimine göre, EKPSS sınav sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak.

Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir