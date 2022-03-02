ÖSYM, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için duyuru yayımladı. 2022-DİB-MBSTS sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler. Peki, 2022-DİB-MBSTS sınav yerleri belli oldu mu? 2022-DİB-MBSTS sınava giriş belgesi alma ekranı!

ÖSYM’den yapılan duyuru şu şekilde:

“12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-DİB-MBSTS için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.”

2022 DİB MBSTS SINAVI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) 12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak.