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    Eğitim2022-DİB-MBSTS sınava giriş belgeleri erişime açıldı!
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    2022-DİB-MBSTS sınava giriş belgeleri erişime açıldı!

    Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) sınav yerleri belli oldu. ÖSYM, 2022-DİB-MBSTS giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınava giriş belgelerini T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler. Peki, 2022-DİB-MBSTS sınav yerleri belli oldu mu? 2022-DİB-MBSTS sınava giriş belgesi alma ekranı!

    02.03.2022 - 14:33 |
    2022-DİB-MBSTS sınava giriş belgeleri erişime açıldı!

    ÖSYM, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için duyuru yayımladı. 2022-DİB-MBSTS sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin internet  adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler. Peki, 2022-DİB-MBSTS sınav yerleri belli oldu mu?  2022-DİB-MBSTS sınava giriş belgesi alma ekranı!

    ÖSYM’den yapılan duyuru şu şekilde:

    “12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet  adresinden 02 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    DİKKAT!

    12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-DİB-MBSTS için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.”

    2022 DİB MBSTS SINAVI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) 12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak.

     

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