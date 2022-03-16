18 Mart Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin bu yÄ±l 107. YÄ±lÄ± kutlanacak. DÃ¼nya tarihi ile milli mÃ¼cadelenin yÃ¶nÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtiren Ã‡anakkale Zaferi Ä°ngiliz ve FransÄ±zlarÄ±n mÃ¼ttefikleri olan Rus Ã‡arlÄ±ÄŸÄ±â€™na yardÄ±m gÃ¶tÃ¼rememiÅŸine neden olunca, Lenin Ã¶nderliÄŸindeki BolÅŸevikler devrim yapmÄ±ÅŸ ve Rusyaâ€™daki monarÅŸiyi yÄ±kmÄ±ÅŸlardÄ±r. Kurulan Sovyetler BirliÄŸi savaÅŸtan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve 1991â€™e kadar sÃ¼ren bir soÄŸuk savaÅŸÄ±n da adÄ±mlarÄ± atÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. YaklaÅŸÄ±k 500 bin insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin resmÃ® tatiller takviminde yer alÄ±p almamasÄ± sorgulanÄ±yor. Ä°ÅŸte 18 Mart Ã‡anakkale Zaferi resmi tatil mi? sorunun yanÄ±tÄ±â€¦

18 MART Ã‡ANAKKALE ZAFERÄ° RESMÄ° TATÄ°L MÄ°?

18 Mart Ã‡anakkale Zaferi resmi tatil deÄŸildir. 18 Mart'ta bankalar, kargolar, hastaneler ve eczaneler bugÃ¼n aÃ§Ä±k olacak, normal mesai saatlerinde Ã§alÄ±ÅŸacak.

18 MART Ã‡ANAKKALE ZAFERÄ°â€™NDE OKULLAR TATÄ°L MÄ°?

18 Mart okullar aÃ§Ä±k olacak.

2022 RESMÄ° TATÄ°LLER

YÄ±lbaÅŸÄ±: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼: 1 MayÄ±s Pazar

Ramazan BayramÄ±: 2-4 MayÄ±s Pazartesi - Ã‡arÅŸamba

AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±: 19 MayÄ±s PerÅŸembe

Kurban BayramÄ±: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - SalÄ±

Demokrasi BayramÄ±: 15 Temmuz Cuma

Zafer BayramÄ±: 30 AÄŸustos SalÄ±

Cumhuriyet BayramÄ±: 29 Ekim Cumartesi

Â