18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi, 18 Mart'ta okullar tatil mi?
18 Mart Ã‡anakkale Zaferi okullar tatil mi, 18 Mart Ã‡anakkale Zaferi resmi tatil mi? 18 Mart Ã‡anakkale Zaferi cuma gÃ¼nÃ¼ kutlanacak. Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin 107. YÄ±lÄ± bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸkuyla beklenirken, Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ 18 Martâ€™ta tatil olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorgulanmaya baÅŸlandÄ±. Â
18 Mart Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin bu yÄ±l 107. YÄ±lÄ± kutlanacak. DÃ¼nya tarihi ile milli mÃ¼cadelenin yÃ¶nÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtiren Ã‡anakkale Zaferi Ä°ngiliz ve FransÄ±zlarÄ±n mÃ¼ttefikleri olan Rus Ã‡arlÄ±ÄŸÄ±â€™na yardÄ±m gÃ¶tÃ¼rememiÅŸine neden olunca, Lenin Ã¶nderliÄŸindeki BolÅŸevikler devrim yapmÄ±ÅŸ ve Rusyaâ€™daki monarÅŸiyi yÄ±kmÄ±ÅŸlardÄ±r. Kurulan Sovyetler BirliÄŸi savaÅŸtan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve 1991â€™e kadar sÃ¼ren bir soÄŸuk savaÅŸÄ±n da adÄ±mlarÄ± atÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. YaklaÅŸÄ±k 500 bin insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin resmÃ® tatiller takviminde yer alÄ±p almamasÄ± sorgulanÄ±yor. Ä°ÅŸte 18 Mart Ã‡anakkale Zaferi resmi tatil mi? sorunun yanÄ±tÄ±â€¦
18 MART Ã‡ANAKKALE ZAFERÄ° RESMÄ° TATÄ°L MÄ°?
18 Mart Ã‡anakkale Zaferi resmi tatil deÄŸildir. 18 Mart'ta bankalar, kargolar, hastaneler ve eczaneler bugÃ¼n aÃ§Ä±k olacak, normal mesai saatlerinde Ã§alÄ±ÅŸacak.
18 MART Ã‡ANAKKALE ZAFERÄ°â€™NDE OKULLAR TATÄ°L MÄ°?
18 Mart okullar aÃ§Ä±k olacak.
2022 RESMÄ° TATÄ°LLER
YÄ±lbaÅŸÄ±: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼: 1 MayÄ±s Pazar
Ramazan BayramÄ±: 2-4 MayÄ±s Pazartesi - Ã‡arÅŸamba
AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±: 19 MayÄ±s PerÅŸembe
Kurban BayramÄ±: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - SalÄ±
Demokrasi BayramÄ±: 15 Temmuz Cuma
Zafer BayramÄ±: 30 AÄŸustos SalÄ±
Cumhuriyet BayramÄ±: 29 Ekim Cumartesi
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