Zelenskiy Rus ordusuna sert çıktı: Kasten ve zevkle insan öldürdüler!

Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentinde toplu katliamlar yaptığına dair ortaya çıkan görüntülerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya’ya sert tepki gösterdi. Bucha ve diğer kentlerde sivillerin öldürüldüğünü, işkence yapıldığını ve kadınların tecavüze uğradığını ifade eden Zelenskiy, “Yüzlerce insan öldürüldü. İşkence gördü, siviller vuruldu. Sokaklarda cesetler, mayınlar. Yağmanın bilinen sonuçları. Katiller, çapulcular! Kendilerine ordu diyenler! Onlar bu yaptıklarından sonra ancak ölümü hak ederler!” dedi.

“ÖLDÜRÜLEN İNSANLARIN CESETLERİNİ GÖRMESİNİ İSTİYORUM”

Rus askerlerinin annelerine seslenen Zelenskiy, “Her Rus askerinin annesinin Bucha'da, Irpin'de, Gostomel'de öldürülen insanların cesetlerini görmesini istiyorum. Onların suçu ne? Neden öldürüldüler? Sokakta bisikletine binen adam ne yaptı? Barışçıl şehirlerdeki sıradan insanlar ne yaptı? Kadınlar neden küpeleri kulaklarından çıkarıldıktan sonra boğuldu? Kadınlar nasıl çocukların önünde tecavüze uğrayabilir ve öldürülebilir? Ölürken bile vücutlarıyla alay edildi. Neden insanların vücutları tanklarla ezildi? Ukrayna'nın Bucha şehri Rusya'nıza ne yaptı? Bütün bunlar nasıl mümkün oldu? Rus anneler, sen çapulcu yetiştirirken aynı zamanda nasıl cellat oldular? Çocuklarınızın içinde ne olduğunu göremediniz mi? İnsani olan her şeyden mahrum olduklarını görmeden edemediniz. Vicdansızlar, kalpsizler. Kasten ve zevkle insan öldürdüler” dedi.

“SAVAŞ SUÇU ARAŞTIRMALARI İÇİN ADALET KOMİSYONU OLUŞTURMAYA KARAR VERDİM”

Bucha kentinde yaşananlara dair özel bir komisyon oluşturulacağını aktaran Zelenskiy, “Ülkemizdeki işgalcilerin her suçunu soruşturmak ve kovuşturmak için Ukrayna'da özel bir adalet komisyonu oluşturmaya karar verdim. Bu mekanizmanın özü, ulusal ve uluslararası müfettişler, savcılar ve hakimlerden uzmanların ortak çalışmasıdır. Bu mekanizma Ukrayna halkına karşı bu korkunç savaşa ve halkımıza karşı işlenen suçlarına sebep olan ve bir şekilde bu suçlara ortak olanları adalete teslim edecektir. Dışişleri Bakanlığı, Başsavcılık, Ulusal Polis, Güvenlik Teşkilatı, İstihbarat Teşkilatı ve yetkileri dahilindeki diğer yapılar, mekanizmanın bir an önce işlemesini sağlamak için her türlü çabayı göstermelidir. Bu çalışmaya katılabilecek ve adaletin tesis edilmesine yardımcı olabilecek dünyadaki tüm vatandaşlarımızı ve Ukraynalı dostlarımızı da buna davet ediyorum” dedi. Zelenskiy, “Zaten dünya birçok savaş suçu gördü. Ancak Rus ordusunun savaş suçlarını bu tür kötülüğün dünyadaki son tezahürü olduğunu göstermek için mümkün olan her şeyi yapmanın zamanı geldi. Bu tür suçlardan suçlu bulunan herkes özel bir Cellat Defterine yazılacak, bulunup cezalandırılacaktır” ifadelerini kullandı.