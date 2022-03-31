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DünyaYeni Kaledonya açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem!
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Yeni Kaledonya açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem!

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

31.03.2022 - 10:28 |
Yeni Kaledonya açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Tadine bölgesine 278 kilometre mesafede kaydedilen deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, sarsıntının ardından verdiği tsunami uyarısını iptal etti.

TRT Haber'e göre ilk olarak 7,2 olarak duyurulan depremin büyüklüğü 6,8 olarak revize edildi.

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