Wagner Grubu kimdir, Wagner askerleri nedir? Rus paralı askerleri ilk ne zaman örgütlendi?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek için Rusya’nın 400 kişilik bir suikast ekibini Kiev'e gönderdiği iddia edildi. Wagner Grubu kimdir, kimlerden oluşuyor, nerelerde görev yaptı?

ZELENSKİ VE 23 HÜKÜMET ÜYESİNE SUİKAST EMRİ

Özel eğitimli suikast ekibinin, Ukrayna başbakanı Zelenski, kabine üyeleri, Kiev belediye başkanı Vitali Kliçko ve kardeşi Wladimir de dahil olmak üzere, Ukrayna'da ön saflara çıkan kilit isimleri öldürmek için Kremlin'den gelecek yeşil ışığı beklediği söyleniyor.

Putin'in çok yakın bir müttefiki olan ve genellikle 'Putin'in şefi' olarak adlandırılan oligark Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen kiralık ordu beş hafta önce Ukrayna'ya gitti. Grubun söz konusu operasyon için astronomik rakamlar aldığı da konuşuluyor.

WAGNER GRUBU KİMDİR?

Wagner Grubu Rusya merkezli bir özel askerî şirkettir. Şirketin, özellikle Doğu Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere dünyadaki diğer çatışma bölgelerinde yer alan bir paramiliter örgüt olduğu düşünülmektedir. Wagner Grubu, daha önce Blackwater olarak bilinen ABD merkezli güvenlik şirketi Academi ile de kıyaslanmakta olup Rusya'nın dış çıkarlarının savunulmasını sağlamak için Rus hükûmetine bağlı olduğundan şüphelenilmektedir.

Wagner Grubu'nun, 2010'ların başında eski GRU Spetsnazı Yarbayı Dmitri Utkin tarafından kurulduğu düşünülmektedir.

2016 başlarında 1,000 kadar çalışanı olup Aralık 2017 tarihi itibarıyla 6.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Rusya yasalarına göre özel askeri şirketlerin faaliyetleri yasak olduğundan şirket 2016 itibarıyla Arjantin'de kayıtlıydı.

Grubun ana yatırımcısının Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ile yakın bağlantılara sahip bir iş adamı olan Yevgeni Prigojin olduğu söylenmektedir. İlk olarak 2014 yılında Kırım krizi sırasında ortaya çıktılar ve yarımadanın kansız ve sessiz bir şekilde ilhak edilmesi sırasında Rus birlikleri ile birlikte hareket etmekteydiler. Kırım'ın ilhak edilmesinden sonra Donbass Savaşı'nda ayrılıkçı güçlere destekte bulundular. Ekim 2015 tarihinde Rusya'nın Suriye'de başlattığı askerî harekâtın ardından Suriye hükûmeti güçleri safında yer aldılar. Wagner'in bu yurtdışı faaliyetlerinde GRU'dan destek ve koordinasyon aldığı söylenmektedir.

2018 yılı itibarıyla grup İkinci Libya İç Savaşı’nda Halife Hafter güçleri ile birlikte savaşmaktadır.