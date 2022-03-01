Vakum bombası nedir? Vakum bombasının (Termobarik bomba) etkileri nelerdir, nükleer bir silah mı?

Ukrayna'nın ABD büyükelçisi Oksana Markarova, ABD Kongre üyeleriyle yaptığı görüşme sırasında Rusya'nın vakum bombası kullandığını iddia etti. Markarova 'Bugün Cenevre Sözleşmesi tarafından yasaklanmış olan vakum bombasını kullandılar. Rusya'nın Ukrayna'ya vermeye çalıştığı yıkım tahmin edilenden çok daha fazla' dedi. İşte Vakum bombası (Termobarik bomba) hakkında merak edilenler…

VAKUM BOMBASI NEDİR?

Patladığı alanda büyük bir hava boşluğu oluşturarak patlama çapı içerisindeki canlıların ciğerlerini parçalamasıyla bilinen Vakum bombası, şimdiye kadar geliştirilen en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında yer alıyor.

'Vakum Bombası', termobarik bir bombadır. Belli bir hedefe gönderilen bomba, içinde yakıt/hava karışımının ateşlenmesiyle büyük bir basınçla patlar. Patlamayla birlikte büyük bir ateş topu ile basınç dalgası patlamanın gerçekleştiği bölgede büyük tahribat oluşturur.

Termobarik bomba, termobarik silah ya da vakum bombası, yüksek yanıcılığa sahip bir maddenin hedefin rakımına göre önceden ayarlanan belirli bir irtifada atmosferdeki oksijen ile termokritik bir hava-yakıt oranında karıştırılması, daha sonra bu karışımın bomba düzeneğine dahil elektronik bir fitil ile ateşlenmesi sonucu ortaya çıkan devasa alev topu ve basınç dalgası ile nüfuz alanındaki hedeflerin etkisiz hale getirilmesi prensibini kullanan silahlara denir. Ayrıca yakıt-hava patlayıcılar, yüksek tahribatlı basınç bombaları ve vakum (boşluk) bombaları olarak da isimlendirilen bu silahlar konvensiyonel patlayıcılı bombalara nazaran birim hedef alanı ve uçak tarafından taşınan birim ağırlığa göre çok daha yüksek bir basınç tahribatı ve dolayısıyla maliyet etkinlik sunmaktadır.

VAKUM BOMBASININ ETKİLERİ NELERDİR?

Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir. Patlama havada meydana gelir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek sıcaklık oluşur.

Uçaktan atılan termobarik bombasının birinci haznesi belirli bir irtifada patlar. Bu patlamadan yayılan patlayıcı toz imha edilecek alanın üzerine serilir. İkinci aşamada ise bombanın ikinci haznesinde bulunan patlayıcı aerosol, ateş alarak çevredeki patlayıcı tozu tetikler. Oluşan kapsamlı vakum dalgası tahribat alanındaki basıncı aşağı çeker. Etki alanı içinde kalan tüm canlılar buharlaşır. Bombanın patlamasından sonra toprakta ne kimyasal ne de nükleer atık kalır.