Uzaya gitmek için 55 milyon dolar para ödediler
Uzaya ilk özel ticari misyon gerçekleştirildi. 55 milyon dolar bilet parası ödeyen 3 kişi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bilimsel projelerde çalışmak için gitti.
08.04.2022 - 19:02 |
Uzaya ilk özel ticari misyon gerçekleştirildi.
ABD'li emlak yatırımcısı Larry Connor, Kanadalı iş insanı Mark Pathy ve İsrailli eski savaş pilotu Eytan Stibbe'i taşıyan Ax-1 uzay aracı, ABD'nin Florida kentindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
Axiom Space şirketi'nin NASA iş birliği ile gerçekleştirdiği uzay misyonuna ABD'li eski NASA astronotu Michael Lopez-Alegria liderlik yapıyor.
8 gün içinde deneyler yapılacak ve kök hücre üzerinde çalışılacak
Bu seferki misyonun daha önce yapılan uzay gezilerinden farkı "bilimsel amaçlı" olması.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 8 gün geçirecek 3 kişi deneyler yapacak ve kök hücreler üzerinde çalışacak.
Axiom şirketinin nihai hedefi ise ileride kendi özel uzay istasyonunu yapmak.