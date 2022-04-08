Uzaya gitmek için 55 milyon dolar para ödediler

Uzaya ilk özel ticari misyon gerçekleştirildi.

ABD'li emlak yatırımcısı Larry Connor, Kanadalı iş insanı Mark Pathy ve İsrailli eski savaş pilotu Eytan Stibbe'i taşıyan Ax-1 uzay aracı, ABD'nin Florida kentindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Axiom Space şirketi'nin NASA iş birliği ile gerçekleştirdiği uzay misyonuna ABD'li eski NASA astronotu Michael Lopez-Alegria liderlik yapıyor.

8 gün içinde deneyler yapılacak ve kök hücre üzerinde çalışılacak

Bu seferki misyonun daha önce yapılan uzay gezilerinden farkı "bilimsel amaçlı" olması.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 8 gün geçirecek 3 kişi deneyler yapacak ve kök hücreler üzerinde çalışacak.

Axiom şirketinin nihai hedefi ise ileride kendi özel uzay istasyonunu yapmak.