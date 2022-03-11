Ukrayna paralı asker alacak! İlanlar yayınlandı! 1000 ile 2000 dolar arasında ödeme yapılacak!

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken her iki taraf anlaşma masasından kesin bir sonuç alamıyor. Ancak savaş devam ederken askeri takviyeler yapılmaya devam ediyor. Son olarak, Ukrayna için paralı asker ilanları dikkat çekiyor. 1000 ile 2000 dolar arasında ödeme yapılacak gönüllü askerler için ilanlar veriliyor. Şartı ise 5 yıllık askerlik tecrübesi aranıyor. Peki, Ukrayna paralı asker şartları ne? Ukrayna paralı asker başvurusu alıyor mu? İşte detaylar…

UKRAYNA PARALI ASKER ŞARTLARI NE?

Ukrayna için silahlı eleman arayan sitede, işin Ukrayna olduğu belirtilerek, işverenin, "Ukrayna'nın kırsal kesimlerinde ve büyük şehirlerinde bireylerin ve ailelerin" tahliyesinde görev yapmak üzere eleman aradığı belirtiliyor.

İlanda, 5 yıllık askeri deneyime sahip olanların tercih edileceği ifade edilirken, kadınların da başvurabileceği bilgisine yer veriliyor. İlandaki "iş ve görev sorumluluğu" başlığında, kendi kendine istihbarat toplayabilen, yerel güçlerle işbirliği yeteneğine sahip olunması gerektiği de belirtildi.

5 YILLIK SAVAŞ TECRÜBESİ

Sahip olunması gereken nitelikler ise, "Resmi ve özel askeri birimlerde, denizaşırı operasyonlarda en az 1 yıl deneyimli olmak, 5 yıllık savaş tecrübesine sahip olmak, Sovyet ve NATO hafif silahlarına ilişkin iyi bilgi sahibi olmak, eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak, hayatını korumak için karmaşık problemlerin üstesinden hızlı ve verimli bir şekilde gelmek, harita ve pusula ile yön bulma yeteneğine sihap olmak, fiziksel olarak formda olmak" diye sıralandı.

YABANCI DİL TERCİH NEDENİ!

Adaylar içinde, "Halihazırda Ukrayna'da, bu ülkeye yakın bir sınır ülkesinde veya bir AB veya Schengen ülkesinde ikamet eden adaylar ile Rusça, Ukraynaca, Lehçe, Slovakça, Macarca, Rumence ve/veya Moldova dillerini konuşanların" özellikle tercih edileceğine de dikkat çekildi. İşe kabul edilenlere, deneyimlerine göre 1000 ile 2000 dolar günlük ödeme yapılacağı, iş sonunda ise ikramiye ödeneceği de ilandaki diğer bilgiler.