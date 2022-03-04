Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko CNN TÜRK'te

Petro Poroşenko'nun açıklamaları şöyle; Öncelikle şu anda sesleri duyabiliyorsunuzdur sirenler çalıyor. Rus bombaları bir kez daha Ukrayna semalarından düşüyor. Burada durum değişiyor.

NÜKLEER SANTRALDE YAŞANANLAR

Avrupa'nın en büyük nükleer santralini hedef aldılar Bu durum nükleer felakete yok açabilir. Buradaki nükleer sızıntının sınırı olmaz. Putin hesap vermeli. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalı.

"PUTİN'İN HİÇBİR ŞANSI YOK"

Ben bir Ukrayna vatandaşıyım. Ülkemi korumak için buradayım ve bu durumda bilgileri aktarmak istiyorum size. Putin'in hiçbir şansı yok. Ukrayna'yı ele geçiremez. Uluslararası birliği de görüyoruz. Buradan da Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Bize Bayraktar SİHA'ları verdi. Türk halkının desteğini de takdir ediyoruz. Rusya'nın işgalini kabul etmediler, bize destek verdiler. Şunu düşünüyoruz. Küresel birlik vaktidir.

"BÜYÜK BİR FELAKET"

Bence NATO üye ülkeleri şunu anlamalı: Biz burada savaşıyoruz. Hava sahasının kapatılması Ukrayna'nın egemen hakkıdır. 9 gündür 2 bin kişi kaybettik. Birçok sivil, çocuk öldü. Bu büyük bir felaket. İnsani felakete yol açıyorlar. Günün sonunda bizim için şu da yeterli olur NATO bize askeri jetler verse de yeterli olur.