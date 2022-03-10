Terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri belli oldu

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim-el Haşimi El-Kureyşi, geçen Şubat ayında Suriye'nin kuzeyine yönelik bir ABD operasyonu sırasında kendini havaya uçurarak intihar etmişti.

DEAŞ tarafından yayınlanan ses kaydında, ABD operasyonunda örgütün sözcüsünün de öldüğü belirtilirken, Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin yeni lider olduğu açıklandı.