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DünyaSevgilisini öldürüp cinsel organını kesti! Bir ülke bu olay ile çalkalanıyor
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Sevgilisini öldürüp cinsel organını kesti! Bir ülke bu olay ile çalkalanıyor

İddiaya göre Avustralya'da bir kadın, cinnet getirerek vahşet saçtı. Sevgilisini ve onun arkadaşını öldüren ve sokakta üstsüz halde güvenlik kameralarına yakalanan kadının geçtiği her sokakta kan izleri bıraktığı bildirildi.

09.05.2022 - 15:30 |
Sevgilisini öldürüp cinsel organını kesti! Bir ülke bu olay ile çalkalanıyor

44 yaşındaki Jasmine Everleigh, perşembe erken saatlerde cinnet getirip 59 yaşındaki sevgilisi Samir Esbeck'i ve sevgilisinin 61 yaşındaki arkadaşı Sarkis Abboud'u bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor. Everleigh, sabah işe gitme saatine çok az zaman kala, olay yerinin yakınlarındaki Calton banliyösünde bir tramvayda polis tarafından gözaltına alındı. Kadının kollarında kesikler olduğu tespit edildi. Polis, hastaneye kaldırılan Everleigh'i daha sonra sorgulayarak cuma günü kadına iki cinayet suçlaması yöneltti. Komiser Yardımcısı Vekili Mick Frewen yerel medyaya "Everleigh'in kanaması vardı ve üzerinde de epey fazla kan bulunuyordu" dedi.

ARDINDA KAN İZLERİ BIRAKTI, BÖLGE SAKİNLERİ KONUŞTU

Bildirilenlere göre Everleigh, bıçaklama olduğu iddia edilen olayın ardından eli bir tişörte sarılı halde, üstsüz bir şekilde sokakta sutyenle yürürken güvenlik kameralarında görüldü. Kadının ayakkabılarının da kanla kaplı olduğu belirtildi. Everleigh'in bıçaklama olduğu iddia edilen olayının gerçekleştiği bölgenin yakınlarındaki birkaç sokak ve ara sokaktan koşarak geçtiği, ardında da kan izleri bıraktığı söylendi. Polis, Everleigh ve Esbeck'in dairede birlikte yaşadığını düşünüyor ve hâlâ bıçaklama olduğu iddia edilen olaydan önce yaşananları çözmeye çalışıyor.

Sevgilisini öldürüp cinsel organını kesti Bir ülke bu olay ile çalkalanıyor

Bölge sakini Jordan Cadman, bıçaklamayı 'şoke edici' olarak nitelendirdi ancak hiçbir şey görmediğini veya duymadığını söyledi. Yakındaki bir apartman kompleksinde yaşayan Cassandra Lutzko, bölgeyi 'oldukça sessiz ve soğuk' olarak nitelendirdi ve "Binaya yaklaşık altı yıl önce taşındım. Buradaki herkes aslında gerçekten arkadaş canlısı, burası normalde güzel bir muhit" diye konuştu.

BIÇAKLADIKTAN SONRA CİNSEL ORGANINI KESTİ: 'KİMSE BUNU HAK ETMEZ'

Avustralya'nın 7NEWS gazetesi, Everleigh'in 10 yıllık sevgilisi Esbeck'i bıçakladıktan sonra adamın cinsel organını kestiği iddiasını bildirdi. Esbeck, Melbourne'ün Brunswick semtindeki apartman dairesinde olay yerinde hayatını kaybederken, Abboud ise hastaneye kaldırılırken öldü. Abboud'un kızı ise hayatını kaybeden babası için yürek burkan bir veda paylaştı. Christine Abboud sosyal medyada şunları yazdı: "Hiç kimse böyle bir acıyla bırakılmayı hak etmiyor. Babam benim kahramanımdı, sevgi dolu bir koca ve ailesi için de bir kardeşti. Onu bir daha görmeyeceğimi bildiğim için kalbimin bomboş olduğunu hissediyorum... Seni seviyorum baba."

UYUDUĞU SIRADA MAKASLA KESTİ

Geçtiğimiz yıl benzer bir olay Tayvan’da yaşandı. Changhua bölgesindeki Xihu kasabasında kıskanç kadın, sevgilisinin uyuduğu sırada cinsel organını kesti. Soyadı Huang olarak belirlenen 52 yaşındaki kişinin yemek yedikten sonra uykuya daldığı daha sonra şiddetli bir acı ile uyandığı ifade edildi. Yerel medya,Huang'ın uyandığında cinsel organının bir kısmının koptuğunu farkettiğini aktardı. Phung isimli 40 yaşındaki kadının sevgilisinin cinsel organını mutfak makasıyla kestiği ve kopan parçayı tuvalete attığı kaydedildi. Olayın ardından Phung'un polise teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği ifade edildi. Hastaneye kaldırılan Huang'un ameliyata alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Milliyet, Independent Türkçe)

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