Rusya'nın batan amiral gemisi Boğaz'dan geçerken görüntülenmişti
Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
15.04.2022 - 10:09 | | Özgür EREN - İSTANBUL DHA
Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı" denildi.
Rusya'nın amiral gemisi olduğu belirtilen Moskova, geçen yıl haziran ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ilerlerken görüntülenmişti.