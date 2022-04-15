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DünyaRusya'nın batan amiral gemisi Boğaz'dan geçerken görüntülenmişti
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Rusya'nın batan amiral gemisi Boğaz'dan geçerken görüntülenmişti

Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

15.04.2022 - 10:09 | | Özgür EREN - İSTANBUL DHA
Rusya'nın batan amiral gemisi Boğaz'dan geçerken görüntülenmişti

Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı" denildi.

Rusya'nın amiral gemisi olduğu belirtilen Moskova, geçen yıl haziran ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ilerlerken görüntülenmişti.

Rusyanın batan amiral gemisi Boğazdan geçerken görüntülenmişti

Rusyanın batan amiral gemisi Boğazdan geçerken görüntülenmişti

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