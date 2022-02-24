Rusya, savaş uçaklarının düşürüldüğü yönündeki iddiaları yalanladı

Ukrayna Parlamentosu Rada tarafından alınan kararla, ülke genelinde 30 günlük OHAL ilan ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TSİ 06:00’da yayınladığı bir mesajda Rusya’nın, Ukrayna’nın Donbass Bölgesi topraklarına askeri operasyonlar başlattığını duyurdu. Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı operasyonun ardından Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından Rus savaş uçaklarının düşürüldüğü duyuruldu. Ukrayna’nın iddiasını yalanlayan Rusya Savunma Bakanlığı, "Yabancı medya kuruluşları tarafından Ukrayna topraklarına Rus uçağı düştüğü yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.



