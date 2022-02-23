Rus güzellik kraliçesi Yulia Tarasevich’in hayatı kabus oldu! Gözlerini kapatamıyor

43 yaşındaki Yulia Tarasevich, Krasnodar'da yüz germe, göz kapağı ameliyatı ve liposuction da dahil olmak bir dizi ameliyat geçirdi. Ardından yüzü şişmeye başladı ve iltihaplanarak dehşet verici bir görüntüye yol açtı.

Rusya'nın eski güzellik kraliçesi olan Tarasevich, suç duyurusunda bulunduğunu belirtti ve operasyona sağlıklı ve güzel bir yüzle girdiğini, sadece yaşlanma belirtilerinde ufak dokunuşlar yapılmasını istediğini, fakat sağlığından olduğunu belirtti.

"HATA DEĞİL GENETİK KUSUR"

Yaptığı tüm başvurulara ve Tarasevich'in iddialarına rağmen, işlemi yapan kuruluş; ortaya çıkan sağlık sorunlarının yapılan işlemlerden dolayı değil, nadir görülen genetik bir kusurdan kaynaklandığını açıkladı.

Yulia Tarasevich ise Rusya'nın Kanal 1 adlı medya kuruluşuna verdiği demeçte; bütün dokularına zarar verdiklerine dair yanaklarında oluşan yara izleri olduğunu gösterdi. Üstelik gözlerini kapatamadığını ve gülemediğini söyleyen kadın, yüzünün bir kısmının hiç işlemediğini sözlerine ekledi.

Daha önce de burun estetiği ameliyat yaptırdığını söyleyen Tarasevich, bu ameliyatta hiçbir genetik anormallik söz konusu olmadı, hatta mükemmel geçtiğini belirtti.

Eski güzellik kraliçesi, ameliyatta kaybettiği güzelliğini geri almak için 27.000 dolar harcadığını ve daha fazla ameliyat için yine ödeme yapmak zorunda kaldığını da söylüyor. Gözlerinde ortaya çıkan bu komplikasyon nedeniyle bir başka prosedürden geçmesi gerektiğini de belirtti.

Sonunda bir faciaya neden olan işlemi yapan cerrahlar olan Andrey Komarov ve Omar Khaled ise Yulia'nın Skleroderma adı verilen genetik bir durumdan muzdarip olduğunu ve ne olacağını önceden tahmin etmenin imkansız olduğunu iddia ettiler

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Bu durum, hastaların cildinin sertleşmesine neden oluyor ve bağışıklık sistemi deri altı dokulara saldırarak iç organlarda hasara neden olabiliyor. Fakat şu ana kadar elde edilen verilere göre; Yulia'nın bundan muzdarip olduğuna dair hiçbir kanıt ortaya çıkmadı.

Yulia ise bu teşhisi reddederek, cerrahların yaptıkları hatanın karşısında beni suçlu olarak gösterek sorumluluklardan kaçmaya çalıştıklarını belirtti. Bu nedenle tüm süreci mahkemede geçireceğini de dile getirdi.

Dr. Khaled ise davanın "abartılı" olduğunu iddia etse de Rus Soruşturma Komitesi, iki cerrahı da "can ve sağlık güvenliği" yasalarını çiğnemekten dolayı soruşturma altına aldı. Soruşturma ise devam ediyor.