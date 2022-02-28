Nükleer gaz maskesi fiyatları ne kadar? Nükleer saldırılardan korunmada nükleer gaz maskeleri etkili mi?

Rusya lideri Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı toplantıda, Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerinin özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdi. Bu emre NATO’dan sert yanıt geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesini, "tehlikeli ve sorumsuzca" olarak nitelendirdi. Bu açıklamaların ardından tüm dünyada endişe arttı. Türkiye başta olmak üzere, tüm dünyada nükleer ve kimyasal saldırılara karşı kullanılabilecek gaz maskeleri aramaları da arttı. Peki, Nükleer ve kimyasal saldırılara karşı korunmada nükleer gaz maskeleri etkili mi? Nükleer gaz maskesi fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emri vermesi, gözleri bu ülkenin nükleer silahları ve hipersonik füzelerine çevirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CNN televizyonunda yayımlanan "State of Union" programında yaptığı açıklamalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesine değindi.

Nükleer emri ile ilgili "tehlikeli bir söylem" olarak nitelendiren Stoltenberg, "Bu davranış çok sorumsuzcadır" dedi. Stoltenberg, "Rusya sahada bağımsız, egemen bir millete karşı savaş açıyor. Bu açıklamasını sahadaki durumla birleştirince olay daha da ciddileşiyor." diye konuştu. Gerginliklerin en başından beri konuşulan nükleer silah tehdidi ile ilgili pek çok kişi şimdiden böyle bir saldırı olursa diye nükleer ve kimyasal saldırılara karşı kullanılabilecek gaz maskelerini araştırıyor.

NÜKLEER VE KİMYASAL SALDIRILARA KARŞI KORUNMADA NÜKLEER GAZ MASKELERİ ETKİLİ Mİ?

Nükleer bir saldırı anında yardımcı bir gaz maskesi ve koruyucu bir giysi bulunması hayatı önem taşıyor. Ancak, gaz maskeleri gibi kıyafetler geçici bir önlem olarak nitelendiriliyor. Nükleer gaz maskesi alırken, NBC ve CBRN damgası aramak gerekiyor. Nükleer, biyolojik ve kimyasal anlamına gelen NBC, kurumların onaylanmış ekipmana verdiği derecedir. Giyilebilir koruma, sadece nükleer bir saldırıda değil kimyasal veya biyolojik taarruzlar gibi diğer NBC durumlarında da çok etkilidir. Gaz maskesi ile birlikte kullanabileceğiniz ekipman, NBC’ye karşı dayanıklı bir koruyucu tabakaya sahip olmanızı sağlar. Bir gaz maskesine sahipseniz havaya bulaşma şansını durdurabilirsiniz ancak cildinizin radyasyona maruz kalmasını engelleyemezsiniz. Bu nedenle, gaz maskesinin bir koruyucu elbise ile giyilmesi gerekir. Kirlilik ve serpintilerden koruyucu bu elbiselerin zayıf noktalarını olabileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

NÜKLEER GAZ MASKESİ FİYATLARI NE KADAR?

Nükleer gaz maskesi fiyatları da, 400 liradan 1000 TL’ye kadar çıkıyor.