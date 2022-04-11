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DünyaNew York Times Meydanı'nda korkutan patlama! Dehşet anları saniye saniye kamerada...
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New York Times Meydanı'nda korkutan patlama! Dehşet anları saniye saniye kamerada...

ABD'nin New York kentinin ünlü Times Meydanı'nda duyulan patlama sesi büyük paniğe neden oldu. Çevredeki yüzlerce kişinin koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar saniye saniye kayıt altına alınırken olay ile ilgili resmi açıklama geldi.

11.04.2022 - 09:40 |
New York Times Meydanı'nda korkutan patlama! Dehşet anları saniye saniye kamerada...

Times Meydanı'nda duyulan patlama sesleri büyük paniğe neden oldu.

New York'un en turistik bölgesinde duyulan patlama sesi sonrası çevredeki yüzlerce kişi koşarak bölgeden uzaklaştı.

New York Times Meydanında korkutan patlama Dehşet anları saniye saniye kamerada...

Panik anları çevredekiler tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede viral oldu.

Kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntülerde polisin bölgeyi kordon altına aldığı görüldü.

New York Times Meydanında korkutan patlama Dehşet anları saniye saniye kamerada...

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Bir saldırı ihtimali üzerinde duran ekipler kısa sürede olayı aydınlattı. Beklenen açıklama New York İtfaiyesi'nden (FDNY) geldi.

FDNY'den yapılan açıklamada olayın kablo arızası nedeniyle yaşandığı, söz konusu arızanın rögarda patlamanın meydana gelmesine neden olduğu bilgisine yer verildi.

New York Times Meydanında korkutan patlama Dehşet anları saniye saniye kamerada...

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, patlamadan sonra 229 Batı 43. Cadde'de yüksek karbon monoksit seviyeleri tespit edildi.

Aynı açıklamada yaşanan olayda can kaybı veya yaralanan kimsenin olmadığının da altı çizildi.

New York Times Meydanında korkutan patlama Dehşet anları saniye saniye kamerada...

Öte yandan suç oranlarının hızla yükseldiği New York bu duruma çare arıyor. Zira kentteki suç oranı geçen yıla oranla yüzde 44,13 artmış durumda.

New York Times Meydanında korkutan patlama Dehşet anları saniye saniye kamerada...

Silahlı saldırıların da yükselişte olduğu belirtilirken silahlı saldırıların da bir önceki yıla oranla yüzde 14,5 arttığı belirtiliyor.

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