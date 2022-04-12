New York metrosunda saldırı! Seferler durduruldu, yaralılar var

NewYork Brooklyn metrosunda bu sabah gaz maskeli turuncu yelekli bir adamın gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı açıkladı.

Olay bu sabah saat 08:30 sularında Sunset Park'taki 36. Cadde istasyonunda gerçekleşti. Görgü tanıkları metronun yoğun saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda bir patlama sesi duyduklarını söyledi.

EN AZ 13 KİŞİ YARALANDI

New York itfaiyesi, 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Olay yerinden gelen fotoğraflarda yerde yatan yaralılar görünüyor. Çok sayıda polis ve ilkyardım ekibinin gönderildiği istasyonda inceleme başlatılırken polis her yerde işgali belirlenen saldırganı arıyor.

İNCELEME BAŞLATILDI, POLİS UYARDI

Twitter üzerinden uyarıda bulunan polis vatandaşların olay yerinden uzak durmasını istedi.

RUSYA PROVOKASYONU MU?

Saldırıya ilişkin CNN Türk'e konuşan Yavuz Atalay bölgenin son derece merkezi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi;

"New York Metro istasyonunun her durağı sabah saatlerinde çok kalabalık. Patlayıcılara ilişkin detayları beklemek gerekiyor. Bu bilgi, bu işin çok ciddi boyutta Saldırı olduğunu gösteriyor. Bu işin boyutlarını, Rusya'nın provokasyonu olup olmadığını biraz daha bekleyip görmek gerekiyor."

HEM SİLAH HEM BOMBA VAR! ARKASINDA KİM OLABİLİR?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar CNN Türk'te yaptığı açıklamada bunun bir terör saldırısı olduğunun kesin olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi;

"En önemli olan şey silahlı saldırganın bunu hangi niyetle gerçekleştirmiş olduğu ve bağlantısı. Kritik bir eylem bu. Son derece hassas bir konjonktürde gerçekleştirilen bir eylem. Provokasyon da olabilir, manipülatif bir eylem de olabilir. Bir takım ırkçı profillerin yükseldiğini görüyoruz. ABD'nin kalbindeki eylem 'Amerikan Merkezi Aklı'nı etkilemeyi de planlamış olabilir.

Amerika'da karşılaştığımız eylemler daha çok Amerika'nın kendi bünyesinde üretmiş olduğu sorunlardan kaynaklanıyordu. Amerika kıtasını etrafını çeviren okyanuslar genelde korur. DEAŞ çok yapmak istese bile oralarda çok fazla eylem yapamadı. Son derece kritik bir eylem olduğunu düşünüyorum. Amerikan devlet aklı bunu nasıl yorumlayacak bu da önemli. Hem silah hem de bomba var işin içinde. Sadece silah olsa, ABD bu tür eylemlerle çok karşı karşıya kaldı kendi içinde. Bomba olunca işin içine profesyonellik katıyor."







