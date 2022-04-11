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Kiev bölgesinde bir evin bodrumunda 6 ceset bulundu!

Ukrayna’nın Kiev bölgesinde bulunan Brovary şehrinde bir evin sığınak olarak kullanılan bodrum katından 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

11.04.2022 - 22:00 | | İHA
Kiev bölgesinde bir evin bodrumunda 6 ceset bulundu!

Rusya-Ukrayna Savaşı 47’nci gün geride kalırken, Rus ordusunun çekildiği Kiev bölgesinde sivillere ait cansız bedenlere ulaşılmaya devam ediyor. Kiev bölgesinde bulunan Brovary şehrinde bir evin sığınak olarak kullanılan bodrum katında yapılan aramalar sonucunda 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Halkı uyaran Brovary Belediye Başkanı İgor Sapozhko, "Ülkedeki savaşa rağmen belediye olarak himmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Savaşın bitmediğini hatırlatmak isterim. Hava saldırısı sirenleri çaldığında uyarıları dikkate alın ve sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.

Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova dün yaptığı açıklamada, “Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna’nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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