Kanuni Sultan Süleyman camii nerede, haritadaki konumu? Mariupol'deki 116 Türk tahliye edildi mi, son durum ne?

Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Mariupol kentinde bir camiye sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili olarak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan destek istediklerini söyledi. Cami Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu "Rusların yaptığı operasyonlar devam ediyor. Biz de şehre girip vatandaşlarımızı çıkartmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün girip onları oradan kurtarmak istiyoruz. Şu anda oradaki vatandaşların sayısı 116'ya çıktı.” Dedi.

Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman camisinde son durum ne?

Bu sayı her geçen gün artıyor. Bizim konvoyumuz şehre doğru harekete edecek yol kontrolleri yapıldı. Rusya tarafından araçların geçmesi engelleniyor. Bugün gireceğiz. Önden giren araç yolları kontrol etti. Camide şu anda 34 tane çocuğumuz var. 11 tane yaşlı insanımız var. Geri kalanlar da anne-babalar. Kafilede ağırlıklı olarak kadınlar var. İnsanlar orada korku içerisinde orada çünkü şiddetli patlamalar meydana geliyor. Çocuklar bu seslerden daha çok korkuyorlar. İçlerinde 4 aylık bebeğimiz var. 14 yaşına kadar orada çocuklarımız var ve kurtarılmayı bekliyorlar. Camiye 700 metre mesafeye roket düştü. Caminin bahçesinin uzak noktasına da havan topu düştü. Şu anda bir yaralımız yok."

Kanuni Sultan Süleyman camii nerede, Mariupol nerede?