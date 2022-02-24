GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Dünyaİletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye RTÜK cevabı: "ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez"
HaberlerDünya Haberleri İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye RTÜK cevabı: "ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez"
ABONE OL

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye RTÜK cevabı: "ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, RTÜK’ün bazı yabancı haber kuruluşlarına yönelik lisans kararına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın paylaşımına tepki gösterdi. Altun, "ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez" dedi.

24.02.2022 - 18:00 |
İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye RTÜK cevabı: "ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez"

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Ned Price’ın Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) düzenlemesiyle ilgili mesnetsiz eleştirisine yönelik “Egemenlik ve mütekabiliyet, uluslararası ilişkilerin köşe taşlarıdır. Amerika Birleşik Devletleri, kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlerken, Türkiye’nin düzenlemelerini eleştiremez. İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir” ifadesini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Rusya'dan son dakika savaş açıklaması!

Rusya'dan son dakika savaş açıklaması!

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye RTÜK cevabı: "ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez"

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye RTÜK cevabı: "ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rusya'dan son dakika savaş açıklaması!

Rusya'dan son dakika savaş açıklaması!

Sıradaki Haber
Balistik füze nedir, nasıl çalışır ve hangi ülkelerde var? Balistik füze menzili, hızı ve özellikleri!

Balistik füze nedir, nasıl çalışır ve hangi ülkelerde var? Balistik füze menzili, hızı ve özellikleri!

Sıradaki Haber
Bakanlıktan 'hububat' açıklaması: Gıda arzında bir sıkıntı öngörülmüyor

Bakanlıktan 'hububat' açıklaması: Gıda arzında bir sıkıntı öngörülmüyor

Sıradaki Haber
ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

Sıradaki Haber