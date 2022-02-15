GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaHindistan'da 14 kadınla aynı anda evlenip tamamını dolandıran adam tutuklandı
HaberlerDünya Haberleri Hindistan'da 14 kadınla aynı anda evlenip tamamını dolandıran adam tutuklandı
ABONE OL

Hindistan'da 14 kadınla aynı anda evlenip tamamını dolandıran adam tutuklandı

Hindistan'ın Odisha eyaletinde Bibhu Prakash Swain adında 64 yaşındaki bir adam, 2002'den 2020 yılına kadar ülkenin 7 farklı eyaletinde yaşayan 14 kadınla evlendiğinin ortaya çıkması sonrasında tutuklandı.

15.02.2022 - 14:36 |
Hindistan'da 14 kadınla aynı anda evlenip tamamını dolandıran adam tutuklandı

Çok eşililiğe karşı katı yaptırımları olan Hindistan'da bir adam, aynı anda 14 kadınla evlenerek paralarıyla kaçmasının öğrenilmesinin ardından tutuklandı.

Yerel basın çıkan haberlere göre 14 kadın da durumdan haberdar değildi.
Polis, Swain'i çok eşliliği suç kabul eden Evlilik Kanunu'nun 494. maddesini ihlal, dolandırıcılık ve sahtecilikle suçladı.

Swain hakkında daha fazla detay paylaşan Bhubaneshwar Emniyeti Komiser Yardımcısı Umashankar Dash, "Sanıklar evlilik sitelerinde kadınları hedef alıyor, onlarla evleniyor ve sonra paralarıyla kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Evlilik sitelerinde hedef olan kadınlardan çoğunun ya geç evlendikleri ya da boşandıklarını söyleyen Dash, "Bu kadın profilleri, yüksek eğitimli olduklarını ve çeşitli hükümet ve özel sektör kuruluşlarında önemli görevlerde olduklarını söylüyorlar" dedi.

Öte yandan polis, 2021'de Swain hakkında 14. eşi tarafından bir şikayet geldiğini duyurdu.

Swain ile 2018'de Delhi'de evlenen ve öğretmenlik yaptığı belirtilen kadının, şikayeti adamın diğer evliliklerini öğrendikten sonra yaptığı belirtildi.

Polis, zanlının kendisini doktor, avukat veya doktor olarak tanıttığını ekledi.

Hindistan'da yaşanan olay hakkında ünlü maceɾacı ve yazaɾ Giacomo Casanova'ya atıf yapılıyor.

Asıl adı Giovanni Giacomo olan, 1725'te Venedik'te doğan ve 1798'de Dux Bohemia'da ölen ünlü gezgin ve yazar Casanova, 'çapkınlık' hikayelerinin maskotu olarak öne çıkıyor.

GÜNCEL HABERLER

Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

Sıradaki Haber
Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

Sıradaki Haber
15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Sıradaki Haber
Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Sıradaki Haber