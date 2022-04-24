Fransa'da tarihi seçim! İlk sonuçlar geldi: Macron ve Marine Le Pen...

Dünya bugün Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan gelecek sonuçları bekliyordu. Sandıklar kapanmadan yaklaşık bir saat önce Belçika gazetesi 'La Libre' mevcut Fransa lideri Emmanuel Macron'un zaferine işaret eden bir haber yayınlarken, sandıkların kapandığı 21.00 ile birlikte yayınlanan sandık çıkış anketleri Macron'un ikinci kez Elysee Sarayı'na çıkışının garanti olduğunu ortaya koydu.

Ilfop, Pionionway, Ipsos ve Elabe firmalarının ilk tahminlerine göre; Macron'un oyların yüzde 58.2-57.6 alması bekleniyor. Macron'un aşırı sağcı rakibi Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in ise en fazla yüzde 41.8 alması öngörülüyor.

PARİS'TE KUTLAMALAR BAŞLADI

İlk tahminlerin gelmesiyle birlikte başkent Paris'teki Eiffel Kulesi yakınlarında Seçim partisi yapan Emmanuel Macron'un ekibi arasında büyük sevinç yaşandı.