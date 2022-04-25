GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaFinlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı
HaberlerDünya Haberleri Finlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı
ABONE OL

Finlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, oyun parkında barfiks çektiği anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

25.04.2022 - 00:11 | | İHA
Finlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in son paylaşımı gündem oldu. Marin, oyun parkında bulunan demirlerde barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı. Dört barfiks çeken Marin, ailesi ile oyun alanında olduğunu belirterek, “İlk beşi yapmamalıydım. Bunlar daha zordu” dedi.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Akar, beraberindeki Komutanlarla Irak sınırının sıfır noktasında iftar yaptı

Bakan Akar, beraberindeki Komutanlarla Irak sınırının sıfır noktasında iftar yaptı

TBMM: HDP'li Paylan 'sözde Ermeni soykırımı' ile ilgili kanun teklifini 2018'de de verdi

TBMM: HDP'li Paylan 'sözde Ermeni soykırımı' ile ilgili kanun teklifini 2018'de de verdi

Hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Hastane savaş alanına döndü

Hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Hastane savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TBMM: HDP'li Paylan 'sözde Ermeni soykırımı' ile ilgili kanun teklifini 2018'de de verdi

TBMM: HDP'li Paylan 'sözde Ermeni soykırımı' ile ilgili kanun teklifini 2018'de de verdi

Sıradaki Haber
Finlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı

Finlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı

Sıradaki Haber
Süper Loto sonuçları sorgulama: 24 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları sorgulama: 24 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
İşsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2022 mayıs ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi!

İşsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2022 mayıs ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi!

Sıradaki Haber