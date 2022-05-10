GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaEngelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları! Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler!
HaberlerDünya Haberleri Engelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları! Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler!
ABONE OL

Engelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları! Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler!

Engelliler Haftası sözleri, 10 16 Mayıs engelliler haftası mesajları ve şiirleri için aramalar arttı. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan bir kararlar kabul edilen 10-16 Mayıs engelliler haftası 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanır. Biz de günün anlam ve önemine istinaden Whatsapp, Facebook, Instagram ve Twitter paylaşabileceğiniz, engelliler haftasına dikkat çekeceğiniz Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası sözleri, mesajları ve şiirleri derledik. İşte 10 16 Mayıs Engelliler Haftası sözleri, mesajları ve şiirleri…

10.05.2022 - 08:52 |
Engelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları! Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler!

10 16 Mayıs Engelliler Haftası sözleri, mesajları ve şiirleri… Günün anlamına yönelik paylaşım yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. 1992 yılından beri farkındalık kazandırmayı amaçlayan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası bu farkındalığa destek vermek isteyenler için bu farkındalığa destek vermek isteyenler burada!

ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ

Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz.

Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

Engelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarını tıkama.

Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.

Engelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler

10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI

Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.

Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.

Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.

Engelliler bizlerin, yani milletin aynasını oluşturur.

Engelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler

Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.

Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir.

Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.

Asıl engel cehalettir.

10 16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

ENGELLİLER HAFTASI

Gücünüz yerindeyse,
Sağlıklıysa başınız,
Bir engelli görürseniz,
Sevgiyle yaklaşınız.

İnan kimse istemez,
Eksik olsun bir yeri.
Sağlamsan şükret,
Değerlendir günleri.

Engelli kardeşlerim,
Asla üzülmeyiniz.
Hayat herkese güzel,
Bizlerse sizinleyiz.

Mehmet ŞAHİN  

Engelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler

ENGELLİ DOSTUM

Engelli ülkenin kaderi
Engellinin ekmek Kaderi
Ekmek Vermeyen Cahilin Kederi
Sen Yurdu Yükselten Engellisin

Engelli! Ebediyen ezdirme kendini
Ezdirirsen Ezer, Geçerler Seni
Sen Güç Odağısın
Ülkenin Güç Işığısın

HOR GÖRME ONLARI

Ne kadar şükretsek ALLAH’A
Az gelir yine bu dünyada.
Her organın kıymetini bilmeliyiz.
Engelli insanlara değer vermeliyiz.

Engellileri hor görmemeliyiz.
Onların yerine kendimizi koymalıyız.
Onlara hoşgörüyle yaklaşmalıyız.
Çünkü bizlerde bir engelli adayıyız.
İnsanın başına gelmeyince
Anlayamaz karşısındakini.
Empati kurarsak eğer
Onların yerine koyarız kendimizi

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Bu karar doğrultusunda üye 156 ülkede her yıl kararlaştırılan programlar çerçevesinde:

• 10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı
• 11 Mayıs Görmeyenler günü
• 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü
• 13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü
• 14 Mayıs Zekâ ve Ruhsal Engelliler günü
• 15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü
• 16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.

etkinlikler yapılmaktadır.

 

GÜNCEL HABERLER

Tapu ile ilgili flaş detay! Ev alacak milyonları ilgilendiriyor, ipotek, haciz ve...

Tapu ile ilgili flaş detay! Ev alacak milyonları ilgilendiriyor, ipotek, haciz ve...

Osmaniye’de zehir tacirlerine 'şafak' operasyonu

Osmaniye’de zehir tacirlerine 'şafak' operasyonu

ABD'den Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor!

ABD'den Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tapu ile ilgili flaş detay! Ev alacak milyonları ilgilendiriyor, ipotek, haciz ve...

Tapu ile ilgili flaş detay! Ev alacak milyonları ilgilendiriyor, ipotek, haciz ve...

Sıradaki Haber
Osmaniye’de zehir tacirlerine 'şafak' operasyonu

Osmaniye’de zehir tacirlerine 'şafak' operasyonu

Sıradaki Haber
Engelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları! Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler!

Engelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları! Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler!

Sıradaki Haber
Kıdem tazminatı hakkı ile ilgili flaş karar! Emekliliği beklemeye gerek yok

Kıdem tazminatı hakkı ile ilgili flaş karar! Emekliliği beklemeye gerek yok

Sıradaki Haber