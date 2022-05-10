Engelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları! Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler!

10 16 Mayıs Engelliler Haftası sözleri, mesajları ve şiirleri… Günün anlamına yönelik paylaşım yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. 1992 yılından beri farkındalık kazandırmayı amaçlayan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası bu farkındalığa destek vermek isteyenler için bu farkındalığa destek vermek isteyenler burada!

ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ

Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz.

Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarını tıkama.

Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.

10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI

Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.

Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.

Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.

Engelliler bizlerin, yani milletin aynasını oluşturur.

Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.

Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir.

Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.

Asıl engel cehalettir.

10 16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

ENGELLİLER HAFTASI

Gücünüz yerindeyse,

Sağlıklıysa başınız,

Bir engelli görürseniz,

Sevgiyle yaklaşınız.

İnan kimse istemez,

Eksik olsun bir yeri.

Sağlamsan şükret,

Değerlendir günleri.

Engelli kardeşlerim,

Asla üzülmeyiniz.

Hayat herkese güzel,

Bizlerse sizinleyiz.

Mehmet ŞAHİN

ENGELLİ DOSTUM

Engelli ülkenin kaderi

Engellinin ekmek Kaderi

Ekmek Vermeyen Cahilin Kederi

Sen Yurdu Yükselten Engellisin

Engelli! Ebediyen ezdirme kendini

Ezdirirsen Ezer, Geçerler Seni

Sen Güç Odağısın

Ülkenin Güç Işığısın

HOR GÖRME ONLARI

Ne kadar şükretsek ALLAH’A

Az gelir yine bu dünyada.

Her organın kıymetini bilmeliyiz.

Engelli insanlara değer vermeliyiz.

Engellileri hor görmemeliyiz.

Onların yerine kendimizi koymalıyız.

Onlara hoşgörüyle yaklaşmalıyız.

Çünkü bizlerde bir engelli adayıyız.

İnsanın başına gelmeyince

Anlayamaz karşısındakini.

Empati kurarsak eğer

Onların yerine koyarız kendimizi

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Bu karar doğrultusunda üye 156 ülkede her yıl kararlaştırılan programlar çerçevesinde:



• 10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı

• 11 Mayıs Görmeyenler günü

• 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü

• 13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü

• 14 Mayıs Zekâ ve Ruhsal Engelliler günü

• 15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü

• 16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.



etkinlikler yapılmaktadır.