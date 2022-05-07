GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaCumhurbaşkanı Vjosa Osmani, fazla kilolarından Türkiye'de kurtuldu
HaberlerDünya Haberleri Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, fazla kilolarından Türkiye'de kurtuldu
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, fazla kilolarından Türkiye'de kurtuldu

 Sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarda fazla kilolarından kurtulduğunu gözler önüne seren Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin Türkiye’ye gelerek Antalya’da tüp mide ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

07.05.2022 - 11:38 |
Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, fazla kilolarından Türkiye'de kurtuldu

 Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, fazla kilolarından Türkiye’de kurtuldu. Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Osmani’nin fazla kilolarından Antalya’da geçirdiği bir operasyonla kurtulduğu anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, fazla kilolarından Türkiyede kurtuldu

Osmani’nin ameliyat öncesi ve sonrasında bir süre Antalya’daki 5 yıldızlı bir otelde konakladığı ardından da ülkesine döndüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, fazla kilolarından Türkiyede kurtuldu

Uzun süredir fazla kilo sorunu yaşayan Cumhurbaşkanı Osmani’nin, son zamanlarda sosyal medyada paylaştığı ince ve fit fotoğrafları beğeni topladı.Osmani, Nisan 2021’den beri Kosova Cumhuriyeti’nin beşinci cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, fazla kilolarından Türkiyede kurtuldu

GÜNCEL HABERLER

Emekli ve memur maaşlarına zam! Oran açıklandı, zamlı rakamlar netleşti! Yeni maaşlar...

Emekli ve memur maaşlarına zam! Oran açıklandı, zamlı rakamlar netleşti! Yeni maaşlar...

Eda'yı eşarpla boğmaya çalıştı, 'üç harfliler'i suçladı

Eda'yı eşarpla boğmaya çalıştı, 'üç harfliler'i suçladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu böyle yakalandı! Skandalın kitabı çıkıyor...

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu böyle yakalandı! Skandalın kitabı çıkıyor...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Suriyeliler geri dönüyor mu? Suriyeliler ne zaman geldi, kaç yıldır Türkiye’de? Bakan Akar'dan sığınmacı açıklaması!

Suriyeliler geri dönüyor mu? Suriyeliler ne zaman geldi, kaç yıldır Türkiye’de? Bakan Akar'dan sığınmacı açıklaması!

Sıradaki Haber
Emekli ve memur maaşlarına zam! Oran açıklandı, zamlı rakamlar netleşti! Yeni maaşlar...

Emekli ve memur maaşlarına zam! Oran açıklandı, zamlı rakamlar netleşti! Yeni maaşlar...

Sıradaki Haber
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu böyle yakalandı! Skandalın kitabı çıkıyor...

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu böyle yakalandı! Skandalın kitabı çıkıyor...

Sıradaki Haber
Adıma şirket açılmasın uygulaması nedir, şirket açılmasını engelleme nasıl yapılır?

Adıma şirket açılmasın uygulaması nedir, şirket açılmasını engelleme nasıl yapılır?

Sıradaki Haber