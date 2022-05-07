Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, fazla kilolarından Türkiye’de kurtuldu. Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Osmani’nin fazla kilolarından Antalya’da geçirdiği bir operasyonla kurtulduğu anlaşıldı.

Osmani’nin ameliyat öncesi ve sonrasında bir süre Antalya’daki 5 yıldızlı bir otelde konakladığı ardından da ülkesine döndüğü öğrenildi.

Uzun süredir fazla kilo sorunu yaşayan Cumhurbaşkanı Osmani’nin, son zamanlarda sosyal medyada paylaştığı ince ve fit fotoğrafları beğeni topladı.Osmani, Nisan 2021’den beri Kosova Cumhuriyeti’nin beşinci cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürüyor.