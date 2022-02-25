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DünyaCNN Türk muhabiri Kiev'de son durumu aktardı: Yaşanamaz hale geldi
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CNN Türk muhabiri Kiev'de son durumu aktardı: Yaşanamaz hale geldi

Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde. Gelen son bilgilere göre Kiev'de peş peşe patlamalar meydana geldi. CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu Kiev'den son durumu aktardı.

25.02.2022 - 22:22 |
CNN Türk muhabiri Kiev'de son durumu aktardı: Yaşanamaz hale geldi

Topçu yaptığı açıklamada, "Farklı bölgelerde Rusya'nın bombardımanı devam etti. Burası Kiev'in garı. İçerisi daha da kalabalık. Kiev'de hayat artık yaşanamaz hale geldi. Burada bir panik havası var. Bavulu alan gidiyor. Gar önemli. Havalimanlarında aksamalar yaşanıyor. Kharkiv hayalet şehre dönmüş durumda. Kiev'de ulaşımların biraz daha hareketli olduğunu ifade edebiliriz. Bugün öğlen saatlerinde Zelenskiy vatandaşlara silah temin edileceğini belirtti. Sivil vatandaşlara Ukrayna silah güçleri tarafından silah dağıtıldığını da belirtelim." ifadelerini kullandı.

 

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