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Borodyanka'nın son hali savaşın acı izlerini taşıyor

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka'nın son hali görüntülendi.

05.04.2022 - 12:06 | | BORODYANKA (İHA)
Borodyanka'nın son hali savaşın acı izlerini taşıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 41. günde devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 50 kilometre mesafede yer alan ve Rus ordusundan temizlenen Borodyanka'nın son hali, savaşın acı izlerini taşıyor. Saldırıların ardından sivillerin yaşadığı binalar kullanılamaz hale gelirken, iş yerlerinde de büyük hasar oluştu. Yolların ise imha edilen tankların enkazıyla dolu olduğu görüldü.

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