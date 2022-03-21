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    EkonomiBakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması! 'Geri sayım sürüyor'
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    Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması! 'Geri sayım sürüyor'

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak” dedi.

    21.03.2022 - 22:24 | | İHA
    Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması! 'Geri sayım sürüyor'

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Karadeniz gazında geri sayım sürüyor. Bugün Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde son duruma ilişkin bilgi alıp, sahada incelemede bulunduk. Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak. Durmadan, yılmadan adım adım hedefe” ifadelerini kullandı.

    Bakan Dönmezden Karadeniz gazı açıklaması Geri sayım sürüyor

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