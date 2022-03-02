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DünyaABD'den son dakika nükleer silah açıklaması: Alarm seviyesi...
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ABD'den son dakika nükleer silah açıklaması: Alarm seviyesi...

Tüm dünya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını takip ediyor. Tarafların müzakere etmesi beklenirken Kiev'de bombalar bugün de susmadı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den flaş açıklama geldi.

02.03.2022 - 23:21 |
ABD'den son dakika nükleer silah açıklaması: Alarm seviyesi...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Nükleer silahlar tehlikeli, kışkırtıcı ve yanlıştır. Ancak ABD şu anda alarm seviyesini yükseltmek için bir neden görmüyor" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “ABD diplomatik efor sarf etmeye devam edecektir. Diplomasi kapısını açık tutacağız” dedi.

Blinken, (Rusya Devlet Başkanı) Putin liderliğini ispat etmek istiyorsa Rus askerlerini evlerine göndermeli” dedi. Blinken, çok sayıdaki Rusya vatandaşının Ukrayna’daki savaşın bir parçası olmak istemediğini açıkladı.

Blinken, ABD'nin, Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracağını ve ele geçireceğini söyledi.

 

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