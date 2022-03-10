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ABD’de enflasyonda yeni rekor

ABD'de enflasyon yeni bir rekora imza attı. Amerika Birleşik Devletleri’nde Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Şubat ayındaki artışla ülkede yıllık enflasyon yüzde 7,9'a yükseldi.

10.03.2022 - 18:01 |
ABD’de enflasyonda yeni rekor

Enflasyon şubat ayında yüzde 0,8 olarak ölçüldü. Son gelen rakamlarla ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 7,9'a ulaştı.

Yeni bir rekora imza atan enflasyon rakamları, en son 1982 yılının şubat ayında 7 virgül 6'yı görmüştü. Kalemler bazında bakıldığında en fazla artış enerji fiyatlarında yaşandı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler, 15 ve 16 Mart’ta yapılacak ABD Merkez Bankası toplantısında olacak. Toplantıda faiz arttırımı olup olmayacağına karar verilecek.

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