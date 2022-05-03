ABD Başkanı Biden'dan Rusya açıklaması: Sonuçları ağır olur

ABD Başkanı Joe Biden Alabama'daki Lockheed Martin tesislerini ziyaret etti. Biden ziyareti esnasında Ukrayna’ya askeri destek hakkında açıklama yaptı. Biden'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

Açıkça Rus askeri birliklerinin büyük zorluk içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Rusya için bu savaş stratejik bir kayıp. Ukrayna’ya 3 milyar doları aşkın bir silah yardımında bulunduk. Ukrayna'ya yardım ettik bunu yapmasak (Ruslar) gelmeye devam edeceklerdi. Geçtiğimiz hafta kongre ile görüştüm. Ek bir bütçe istedim. ABD'nin doğrudan savaşın ön cephesinde Ukrayna'ya yardım sağlayabilmesi için destek istedim. Ukrayna halkına yardım edebilmemiz için kongrenin hızlı bir biçimde bu bütçeyi onaylamasını bekliyorum. Savaşa karşı durmazsak sonuçları daha ağır olur. (TRT Haber)