28 yÄ±llÄ±k sÄ±rrÄ± bir bant parÃ§asÄ± Ã§Ã¶zdÃ¼ Rikki Neave Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde 6 yaÅŸÄ±ndaydÄ±...

Rikki Neave korkunÃ§ bir biÃ§imde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde henÃ¼z minicik bir Ã§ocuktu. Katili en kÄ±sa sÃ¼rede bulmak zorunda olan polislerin aklÄ±ndaki ilk ÅŸÃ¼pheli, Rikki'ye akÄ±l almaz eziyetler eden annesiydi. Ne var ki Rikki'yi Ã¶ldÃ¼renin annesi olmadÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde anlaÅŸÄ±ldÄ±. GerÃ§ek katil ise yÄ±llar sonra bulunabildi, hem de ufacÄ±k bir yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bant parÃ§asÄ± sayesinde... Ä°ÅŸte "Ä°ngiltere'nin en zor davasÄ±" diye nitelendirilen filmlere taÅŸ Ã§Ä±kartacak o olay...

Rikki, 28 KasÄ±m 1994 gÃ¼nÃ¼ sabah 9.30'da evden kendi kendine Ã§Ä±ktÄ± ve bir daha da geri dÃ¶nmedi. Annesi Ruth Neave aynÄ± gÃ¼n saat 18.00 sularÄ±nda polisi arayÄ±p Rikki'nin kayÄ±p olduÄŸunu haber verdi. GÃ¼zeller gÃ¼zeli Ã§ocuÄŸun cansÄ±z bedeni ertesi gÃ¼n, evine 5 dakika mesafedeki ormanlÄ±k arazide bulundu.

Katil Ã§Ä±rÄ±lÃ§Ä±plak soyduÄŸu Ã§ocuÄŸu sÄ±rt Ã¼stÃ¼ yatÄ±rmÄ±ÅŸ, kollarÄ±nÄ± ve bacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±p bedenine yÄ±ldÄ±z ÅŸekli vermiÅŸti. Bir sonraki gÃ¼n Rikki'nin giysileri de bulundu. YapÄ±lan incelemede, Ã§ocuÄŸun, montunun yakasÄ±nÄ±n arkadan ÅŸiddetle Ã§ekilmesi sonucu boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edildi.

Rikki'den aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± bir yÄ±l Ã¶nce de Jamie Bulger isimli bir Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼ Ä°ngiltere'de. Bu kadar yakÄ±n zamanda bÃ¶yle korkunÃ§ iki olay yaÅŸanmasÄ±, katilin en kÄ±sa zamanda bulunup parmaklÄ±klarÄ±n ardÄ±na gÃ¶nderilmesi iÃ§in polisin Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Rikki, sorunlu bir ailenin Ã§ocuÄŸuydu. Bu nedenle de bÃ¶lgedeki sosyal hizmetler gÃ¶revlilerinin "risk altÄ±nda" listesinde yer alÄ±yordu. DolayÄ±sÄ±yla ÅŸÃ¼phe oklarÄ± Ã¶nce annesine yÃ¶neldi. Rikki'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden yaklaÅŸÄ±k 6 ay sonra 24 MayÄ±s 1995'te, anne Ruth Neave hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±. Neave, Rikki'yi Ã¶ldÃ¼rmenin yanÄ± sÄ±ra Ã§ocuklarÄ±na Ã§eÅŸitli zamanlarda eziyet etmekle ve hÄ±rsÄ±zlÄ±kla da suÃ§lanÄ±yordu.

Neave, sorgusu sÄ±rasÄ±nda, Rikki'ye birÃ§ok kez kÃ¶tÃ¼ davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve oÄŸlunun hayatÄ±nÄ± riske attÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti. DahasÄ± Rikki'yi uyuÅŸturucu kuryesi olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da itiraf etti; oÄŸlunu sÄ±k sÄ±k gece yarÄ±sÄ±ndan sonra uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n evine "ÅŸerbet" almaya yolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ± polislereâ€¦

Ruth Neave solda, Rikki'nin bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± Maurice ve babasÄ± Trevor Harvey saÄŸda

Ã‡ocuÄŸa eziyet ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§lamalarÄ±nÄ± kabul eden anne, Rikki'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nde parmaÄŸÄ± olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± ise kesinlikle reddediyordu. Yine de savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bir numaralÄ± ÅŸÃ¼phelisi olarak hÃ¢kim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Ruth Neave'in, Rikki ile iki kÄ±z kardeÅŸine ettiÄŸi eziyetlerin boyutlarÄ± azÄ±msanamayacak kadar bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. KadÄ±n Rikki'nin yÃ¼zÃ¼ne bastÄ±ra bastÄ±ra 'IDIOT' (geri zekalÄ±) yazmaktan, aÄŸzÄ±na sÄ±vÄ± bulaÅŸÄ±k deterjanÄ± sÄ±kmaktan ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± dÃ¶vmekten hÃ¼kÃ¼m giymiÅŸti. Neave'in hÄ±rsÄ±zlÄ±k ve Ã§ocuÄŸa eziyet suÃ§lamalarÄ±nÄ± kabul etmesi, yargÄ±lama sÃ¼recinde kararÄ± etkilememek adÄ±na jÃ¼riden gizlendi. Rikki'nin ve kÄ±z kardeÅŸlerinin nasÄ±l koÅŸullarda yaÅŸamakta olduÄŸuna dair ayrÄ±ntÄ±larÄ±n daha sonra aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kmasÄ± ise Ä°ngiltere'de infiale neden oldu.

SavcÄ±lÄ±k Neave'in, oÄŸlunu, eÅŸi Dean'in gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kazanmak iÃ§in Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yordu. SÃ¶ylenene gÃ¶re, Dean, Rikki'den hiÃ§ hoÅŸlanmÄ±yordu ve Neave ona yeniden kavuÅŸabilmek iÃ§in oÄŸlunu kurban etmiÅŸti.

Ä°ddialara gÃ¶re Neave komÅŸularÄ±na bir bÃ¼yÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸ, Rikki'yi boÄŸduktan sonra yÄ±kayÄ±p Leonardo da Vinci'nin Ã¼nlÃ¼ Vitruvius AdamÄ±'na benzer ÅŸekilde yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ãœstelik Ruth'un evindeki bir kitapta da Vinci'nin bu Ã§iziminin bir kopyasÄ± da bulunmuÅŸtu.

Ruth Neave, ÅŸu an hayatÄ± boyunca hiÃ§ kendisini bÃ¼yÃ¼cÃ¼ olduÄŸu olarak tanÄ±mlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor ancak evinde kara bÃ¼yÃ¼ye ve okÃ¼lt inanÃ§lara dair birkaÃ§ kitap bulunduÄŸunu da inkÃ¢r etmiyor.

JÃ¼rinin kararÄ± Ekim 1996'da aÃ§Ä±klandÄ±. Mahkeme Neave'in oÄŸlunun Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili suÃ§lamalardan beraatÄ±na karar verdi. Karar aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nda Neave gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. DiÄŸer suÃ§lamalarla ilgili yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ise 7 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±larak cezaevine gÃ¶nderildi. Rikki'nin dosyasÄ± ise faili meÃ§hul cinayetlerin rafÄ±nda tozlanmaya terk edildi.

Peki Rikki'yi annesi Ã¶ldÃ¼rmediyse kim Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼? Elini kolunu sallaya sallaya sokaklarda gezen o Ã§ocuk katili kimdi? Bu sorunun cevabÄ± geÃ§tiÄŸimiz hafta yani Rikki'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden neredeyse 28 yÄ±l sonra bulundu. Polisleri katile gÃ¶tÃ¼ren ÅŸey ise kÃ¼Ã§Ã¼k bir ÅŸeffaf bant parÃ§asÄ±ydÄ±....

SORUÅžTURMA 2015'TE YENÄ°DEN BAÅžLADI

Ruth Neave, 2000 yÄ±lÄ±nda hapisten Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra Rikki'nin dosyasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± ve katilinin bulunmasÄ± iÃ§in giriÅŸimlerde bulunmaya baÅŸladÄ±. Nihayet onun ve o dÃ¶nemdeki eÅŸi Gary Rogers'Ä±n Ã§abalarÄ±yla 2015 yÄ±lÄ±nda soruÅŸturma yeniden baÅŸladÄ±.

Bu kez dosyadan Cambridgeshire Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapan kÄ±demli polis Paul Fullwood sorumluydu. 2020 yÄ±lÄ±nda emekli olmasÄ±na raÄŸmen Old Bailey Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len davayÄ± bir gÃ¼n bile kaÃ§Ä±rmadan izleyen Dedektif Fullwood'a gÃ¶re, Anne Ruth Neave'in Ã§ocuklarÄ±na yÃ¶nelik kÃ¶tÃ¼ muamelesi olmasa, cinayet Ã§ok zaman evvel Ã§Ã¶zÃ¼lebilirdi.

Fullwood, dosyanÄ±n Ã§ok daha Ã¶nce yeniden deÄŸerlendirilmiÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸini, ancak yeniden yargÄ±lama giriÅŸiminin ardÄ±ndaki kiÅŸinin Neave olmasÄ±nÄ±n poliste gÃ¶nÃ¼lsÃ¼zlÃ¼k yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Beraat etmiÅŸ olsa da Rikki'yi Ruth'un Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hissi hep geÃ§erliydi" diye konuÅŸtu. Fullwood, soruÅŸturmanÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n birÃ§ok kiÅŸinin kÃ¶tÃ¼ anÄ±larÄ±nÄ± canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirterek, "BilinÃ§siz bir taraflÄ±lÄ±k vardÄ±" ifadelerini kullandÄ±. Fullwood, "Ruth polislerin ve kamuoyunun aklÄ±nda Ã§ocuklarÄ±na eziyet eden bir anne olarak kalmamÄ±ÅŸ olsa farklÄ± bir sonuÃ§ elde edilebilirdi" dedi.

Ruth Neave

Kendisi ilk soruÅŸturmaya dahil olmadÄ±ÄŸÄ±ndan, 8 yÄ±l Ã¶nce Ruth Neave'le ilk kez gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nde hiÃ§ Ã¶nyargÄ±sÄ± olmadan hareket edebildiÄŸini de ifade eden Fullwood, "KapsamlÄ± bir deÄŸerlendirme yapmayÄ± kabul ettim. 5 ay iÃ§inde davayÄ± yeniden aÃ§manÄ±n mahkumiyetle sonuÃ§lanacaÄŸÄ±ndan emin oldum" dedi. Haziran 2015'te dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla "Mansell Operasyonu" baÅŸladÄ±. AynÄ± yÄ±lÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda da BBC Crimewatch programÄ±na Ã§Ä±kan polisler kamuoyunun desteÄŸini istedi.

DavayÄ± yeniden aÃ§manÄ±n Ã¶nÃ¼nde iki bÃ¼yÃ¼k engel vardÄ±. Ã–ncelikle Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir delil yÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ±n elden geÃ§irilmesi gerekiyordu. 15 sayfa belge, yÃ¼zlerce yanlÄ±ÅŸ ihbar, Ã§oÄŸunluÄŸu 90'lÄ± yÄ±llarda ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ya da aileye teslim edilmiÅŸ delil parÃ§asÄ± yeniden incelenmeliydi. Fullwood ve ekibi, 1994 yÄ±lÄ±nda toplanan delillerin hepsini en baÅŸtan incelemeye baÅŸladÄ±.

Fiziksel kanÄ±tlardan geriye neredeyse hiÃ§bir ÅŸey kalmamÄ±ÅŸtÄ±. Rikki'nin cenazesi de yakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± zira cinayetin iÅŸlendiÄŸi dÃ¶nemde DNA analizi henÃ¼z bilimkurgu bile deÄŸildi. O yÄ±llarda yapÄ±labilecek analizler parmak izi gibi basit incelemelerle sÄ±nÄ±rlÄ±ydÄ±. Ancak yine de ekip eldeki kanÄ±t dosyalarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir titizlikle incelemeye baÅŸladÄ±. "DosyalarÄ±n arasÄ±ndan zarflar, zarflarÄ±n iÃ§inden de bant parÃ§alarÄ± Ã§Ä±ktÄ±" diye anlattÄ± Fullwood. KayÄ±tlara gÃ¶re, sÃ¶z konusu bant parÃ§alarÄ± Rikki'nin giysileri Ã¼zerine yapÄ±ÅŸÄ±k halde bulunmuÅŸtu.

Fullwood ve ekibi bu bantlarÄ± bir kez daha laboratuvara gÃ¶nderdi. BantlarÄ±n Ã¼zerinde bulunan liflerin analiziyle ortaya Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± bir gerÃ§ek Ã§Ä±ktÄ±. Bantlarda James Lewis Watson isimli bir kiÅŸinin DNA'sÄ± bulunmuÅŸtu. SavcÄ±lar bu bulguyu "davada bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±" olarak nitelendirdi ancak DNA bulgusu tek baÅŸÄ±na Watson'Ä± hapse atmak iÃ§in yeterli deÄŸildi.

Cinayetin ardÄ±ndan polis delil bulabilmek iÃ§in Ã§Ã¶p kutularÄ±nÄ± didik didik etmiÅŸti



1994'TE TANIK OLARAK DÄ°NLENMÄ°ÅžTÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Watson polisin yabancÄ± olduÄŸu bir isim de deÄŸildi. 1994'te yapÄ±lan soruÅŸturma sÄ±rasÄ±nda iki gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Rikki'yi Ã¶lmeden kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce yanÄ±nda Watson'la gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶ylemiÅŸ, bunun Ã¼zerine Watson tanÄ±k olarak dinlenmiÅŸti. Nitekim Mansell Operasyonu'nu yÃ¼rÃ¼ten polisler de DNA analizi gelmeden Ã¶nce bile Watson'Ä± "daha yoÄŸun incelenmesi gerekenler" listesine dahil etmiÅŸti.

Ä°lk soruÅŸturmanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k problemlerinden birinin, Watson'Ä±n olasÄ± bir sanÄ±k olarak deÄŸerlendirilmemesi olduÄŸunu belirten Fullwood, "James Watson'Ä± Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde gÃ¶zden Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlardÄ±. BÃ¼yÃ¼k oranda Ruth Neave'e odaklanmÄ±ÅŸlardÄ±. Bence bu yÃ¼zden yanlÄ±ÅŸ yola girdiler" derken polislerin meseleye at gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ ile baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Ã–mrÃ¼nÃ¼n 30 yÄ±lÄ±nÄ± bu tÃ¼r davalara ayÄ±rmÄ±ÅŸ olan Fullwood, Rikki Neave cinayetini "hayatÄ±m boyunca parÃ§asÄ± olduÄŸum en karmaÅŸÄ±k ve zorlayÄ±cÄ± soruÅŸturma" diye nitelendirirken" Ã¼Ã§ aydÄ±r devam eden ve geÃ§en hafta sonuÃ§lanan mahkemenin sonucunun "kendisini Ã§ok ama Ã§ok gururlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti.

Åžubat 2016'da bantlarÄ±n Ã¼zerinde DNA'sÄ± bulununca, bir kez daha Watson'Ä±n ifadesine baÅŸvuruldu. Ancak bu kez sÄ±fatÄ± "tanÄ±k" deÄŸil "ÅŸÃ¼pheli"ydi. DiÄŸer yandan 1994'te toplanan tÃ¼m deliller de bir kez daha mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Watson, o tarihte verdiÄŸi ifadesinde Rikki'yle arasÄ±nda yaÅŸanan herhangi bir fiziksel temasa dair bir ÅŸey sÃ¶ylememiÅŸti. Tam da bu nedenle Nisan 2016'da anlattÄ±klarÄ± polislerin dikkatini Ã§ekti. Watson, "Filanca yerdeki yÃ¼ksek bir Ã§itin arkasÄ±nÄ± gÃ¶rebilsin diye Rikki'yi kucaÄŸÄ±ma aldÄ±m" demiÅŸti ama sÃ¶z konusu noktada Ã§it filan yoktu. Polislerin Rikki'nin katilini nihayet bulduklarÄ±na dair inanÃ§larÄ± her dakika biraz daha gÃ¼Ã§leniyordu.

1 Nisan 1981 doÄŸumlu Watson, Rikki'nin kaybolduÄŸu dÃ¶nemde Peterborough'nun 30 kilometre doÄŸusunda bulunan Woodgates isimli bir yetimhanede yaÅŸÄ±yordu. SÄ±k sÄ±k okuldan kaÃ§an serseri bir Ã§ocuk olarak biliniyordu. Kendisinin o zamandan bugÃ¼ne tanÄ±yanlar sorunlu bir Ã§ocuk olduÄŸuna iÅŸaret eden bazÄ± sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± davranÄ±ÅŸlar iÃ§inde olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

HakkÄ±ndaki suÃ§lamalar oldukÃ§a ciddiydi: BeÅŸ yaÅŸÄ±ndaki bir erkek Ã§ocuÄŸunu elle taciz ettiÄŸi, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk fotoÄŸraflarÄ±na bakarak kendini tatmin ettiÄŸi, cinsel iliÅŸkiye girdiÄŸi ergen bir kÄ±zÄ±n boynunu iliÅŸki sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k elleriyle sarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyordu. En tuhafÄ± da Ã§ocuk cinayetleri meselesine duyduÄŸu grotesk ilgiydi.

Ã–ÄŸretmenlerinin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, Watson, Rikki'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan, Peterborough Evening Telegraph gazetesinin birinci sayfasÄ±nÄ±n fotokopilerini Ã§ekmiÅŸti. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Rikki'nin fotoÄŸrafÄ±nÄ± da taÅŸÄ±yan sayfalarÄ± Ã§ocuk evine asmayÄ± planlÄ±yordu.

Watson'Ä±n kendi annesi de 1994 yÄ±lÄ±nda polislere verdiÄŸi ifadede, Rikki'nin kaybolmasÄ±ndan Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra oÄŸluyla arasÄ±nda geÃ§en ve bir Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin bir konuÅŸmayÄ± aktarmÄ±ÅŸtÄ±.

Watson'Ä±n yaÅŸÄ± ilerledikÃ§e suÃ§ dosyasÄ± da kabardÄ±. Listeye 2018 yÄ±lÄ±nda yetiÅŸkin bir erkeÄŸe yÃ¶nelik cinsel saldÄ±rÄ± suÃ§lamasÄ± da eklendi. HÃ¼kÃ¼m giydiÄŸi diÄŸer suÃ§lamalar arasÄ±nda kundakÃ§Ä±lÄ±k, kamusal alanda ateÅŸli silah taÅŸÄ±ma, mala zarar verme, sÃ¶zle ya da davranÄ±ÅŸla tehdit, Ã§alÄ±ntÄ± mal ticareti, esrar bulundurma, baÅŸkasÄ±na ait bir motorlu taÅŸÄ±tÄ± rÄ±zasÄ± olmadan kullanma ile 17 hÄ±rsÄ±zlÄ±k 11 de soygun bulunuyordu.

James Watson, Portekiz'deki hayatÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Facebook'ta paylaÅŸÄ±yordu

PORTEKÄ°Z'DE TATLI HAYAT YAÅžIYORDU

Rikki Neave cinayetiyle alakalÄ± olarak resmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra Watson, ÅŸartlÄ± tahliye yurdunda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir kiÅŸinin karavanÄ±nÄ±n arkasÄ±na saklanarak Ä°ngiltere'den kaÃ§tÄ±. Bir sÃ¼re Portekiz'de yaÅŸadÄ±. Bu dÃ¶nemde Portekiz sahillerinde Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± sosyal medyada paylaÅŸÄ±yor yerel basÄ±na "KaÃ§mak Ã§ok kolay oldu" minvalinde rÃ¶portajlar veriyordu. Ancak 2016 yÄ±lÄ±nda iki Ã¼lkenin iÅŸ birliÄŸi sonucu yakalanarak Ä°ngiltere'ye iade edildi.

SavcÄ±lÄ±k Ã¶nce Watson hakkÄ±nda kanÄ±t yetersizliÄŸi nedeniyle yargÄ±lama yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± ancak Ruth Neave'in, Fullwood'un tavsiyesiyle yaptÄ±ÄŸÄ± KurbanlarÄ±n Yeniden DeÄŸerlendirme HakkÄ± baÅŸvurusu kabul edilince yargÄ± yolu aÃ§Ä±ldÄ±. Watson hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlanmasÄ± Åžubat 2020'yi buldu. Ancak mahkemelerdeki yoÄŸunluk ve Covid pandemisinin neden olduÄŸu gecikmeler nedeniyle Watson, ancak Ocak 2022'de hÃ¢kim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±labildi.

Watson, yargÄ±lamanÄ±n son gÃ¼nÃ¼ yani geÃ§en perÅŸembe hariÃ§ her gÃ¼n mahkemedeydi. Mahkemedeki ifadesi sÄ±rasÄ±nda oldukÃ§a sessiz sakin bir insan profili Ã§izen Watson, geÃ§miÅŸte iÅŸlediÄŸi suÃ§lardan adeta piÅŸman gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca fazla bilgi vererek adaletin tecellisine katkÄ±da bulunmak istediÄŸini belirtiyordu. Ancak tanÄ±k kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nde sÄ±k sÄ±k kendi kendiyle Ã§eliÅŸti. O gÃ¼n yaÅŸananlara dair birÃ§ok ÅŸey anlattÄ±, sÃ¶yledikleri sonradan sorulduÄŸunda "HatÄ±rlamÄ±yorum" dedi. Ã–rneÄŸin babasÄ±nÄ±n Cambridgeshire Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde gÃ¶revli bir polis memuru olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸ ya da yukarÄ±da da dediÄŸimiz gibi, var olmayan Ã§itlerden bahsetmiÅŸti.

BÃ¼tÃ¼n bunlar Fullwood'un, Watson'Ä±n "adaletin elinden kaÃ§mak iÃ§in polisten bir adÄ±m Ã¶nde olmaya Ã§alÄ±ÅŸan tehlikeli ve manipÃ¼latif bir birey" olduÄŸuna dair inancÄ±nÄ± kuvvetlendiriyordu. Fullwood, "Watson konuÅŸtukÃ§a nasÄ±l bir hayalperest olduÄŸu daha iyi anlaÅŸÄ±lÄ±yordu. Ã–nceden de ikna olmuÅŸtum ama ifadesini dinledikÃ§e daha da fazla ikna oldum" diye konuÅŸtu.

Paul Fullwood

3 ay sÃ¼ren ve 151 tanÄ±ÄŸÄ±n dinlendiÄŸi davayÄ± "benzersiz" diye nitelendiren Fullwood ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°ngiltere polisinin tarihinde cinayet duruÅŸmasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, annenin hÃ¼kÃ¼m giydiÄŸi, ardÄ±ndan beraat ettiÄŸi, sonradan da polisin gelip 'Biz bunu yeniden soruÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z' dediÄŸi Ã§ok fazla dava yoktur. Ãœstelik Ã§ok farklÄ± ÅŸÃ¼pheliler bulduk."

JÃ¼rinin mÃ¼zakere sÃ¼recinin uzamasÄ± nedeniyle yine bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Nisan 2023'te davayÄ± yeniden aÃ§mak iÃ§in gerekli planlamayÄ± yapmaya Ã§oktan baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade eden Fullwood, Watson'la ilgili karar ilk okunduÄŸunda duyduklarÄ±na inanamadÄ±.

Rikki'nin davasÄ± Ä°ngiltere'deki ortalama bir cinayet davasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ katÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde. YakÄ±n geÃ§miÅŸte bundan daha karmaÅŸÄ±k tek bir yargÄ±lama yapÄ±ldÄ± o da 10 yaÅŸlarÄ±ndaki Holly Wells ile Jessica Chapman'Ä±n 2002 yÄ±lÄ±nda Soham'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgiliydi.

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Peki ya Neave ailesi? SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle mahkemeye gidemeyen Ruth Neave, ertesi gÃ¼n emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde bir araya geldiÄŸi Fullwood'a sarÄ±lÄ±p teÅŸekkÃ¼r etti. Neave'in anneleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyen kÄ±zlarÄ± ise Fullwood'la ayrÄ±ca iletiÅŸime geÃ§erek minnettarlÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Fullwood, Watson'Ä±n suÃ§lu bulunmasÄ±nÄ±n Rikki'yi geri getiremeyeceÄŸinin farkÄ±nda ancak en azÄ±ndan Neave ailesinin bir parÃ§a huzura kavuÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± umuyor. SÄ±radaki beklentisinin Neave ile kÄ±zlarÄ±nÄ±n arasÄ±nÄ±n bu sayede biraz dÃ¼zelebilmesi olduÄŸunu sÃ¶yleyen Fullwood, "HiÃ§bir zaman mÃ¼kemmel ya da uyumlu bir aile olmayacaklar belki ama bir orta nokta bulunabilir" diye konuÅŸtu.

Watson mÄ±? Onun kaderi de 9 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak ceza duruÅŸmasÄ±yla belli olacakâ€¦

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Rikki'nin kÄ±z kardeÅŸleri Sheradyn ve Rochelle

The Telegraph'Ä±n "How a piece of Sellotape unlocked one of Britainâ€™s most notorious cold cases" ve The Guardian'Ä±n "Guilty verdict for 1994 murder of Rikki Neave ends 27-year mystery" baÅŸlÄ±klÄ± haberlerinden derlenmiÅŸtir.

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