Yunus polis nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler yunus polis olamaz?

Toplum ile iç içe olan yunus polisler, halk tarafından seviliyor ve çok sempati duyuluyor. Devletin otoritesini kendi üzerlerinde bulunduran yunus polisler, cana yakınlığı ve hoşgörüyü temsil eder. Polislik imajına renk katan yunus polis olmak için bu görevi yapmaya istekli olmak gerekir.

Yunus Polis Nasıl Olunur?

Yunus polislerin özel bir kıyafeti olması ve taşıt olarak da motosiklet kullanmaları, onlara havalı bir görünüm kattığı için pek çok kişi yunus polis istiyor. Yunus polis, doğrudan olunmuyor. Onun için öncelikle polis olmak gerekiyor. Polis olarak görev yapmayan biri ise, yunus polis olma hakkına sahip olmaz. Polis olduktan sonra yunus polis olabilmek için gereken şartları taşıyan kişiler ise, yunus polis olmak istediklerini yetkili mercilere bildirebilir. Yunus polis olmak isteyen her polis, çeşitli kurslara ve mülakatlara tabii tutulur.

Trafik yoğunluğu nedeni ile kurulan yunus polis birimi, olaylara zamanında müdahale edilmesini sağlar. Motosikletli olduğu için araçlı devriyelere göre suçluları daha hızlı takip edebiliyor. Yunus polisi olmak için öncelikle POMEM ya da PMYO okullarının birinden mezun olmak gerekir. İldeki yunus polis ihtiyacına göre POMEM ve PMYO okullarından mezun olan kişiler arasında alım yapılır.

Toplum ile iç içe olan yunus polisler, halk tarafından seviliyor ve çok sempati duyuluyor. Devletin otoritesini kendi üzerlerinde bulunduran yunus polisler, cana yakınlığı ve hoşgörüyü temsil eder. Polislik imajına renk katan yunus polis olmak için bu görevi yapmaya istekli olmak gerekir.

Yunus Polis Olma Şartları Nelerdir?

Yunus polis olmak isteyen bir kişinin, 28 yaşını aşmamış olması gerekir. Erkeklerde 1.75, kadınlarda ise, 1.70 boy şartı aranır. Motosiklet sürüşü için yeterli fiziksel özelliklere sahip olması ve sağlık olarak da herhangi bir engelinin bulunmaması gerekir. Tüm bu özellikleri taşıyan Polis Meslek Yüksekokulu ve Polis Akademisi mezunları, düzenlenen mülakatları başarılı bir şekilde geçerek yunus polis olabiliyor.

Yunus polis mülakatını başarılı bir şekilde geçen kişiler, birkaç ay temel ve pratik konularda eğitim alır. Verilen temel ve pratik eğitimin dışında motosiklet kullanımı ile ilgili dersler de alırlar. Eğitim sürecini başarı ile tamamlayan yunus polis adayları ise, sınava tabii tutulduktan sonra atandıkları birimde görev yapmaya başlar. Mülakatta ya da sınavda başarısız olan kişilere, Emniyet Teşkilatı'nın başka birimlerinde görev verilir.

Kimler Yunus Polis Olamaz?

Yunus polis olma şartlarını taşımayan kişiler bu görevde yer alamaz. Aynı zamanda motosiklet binmeye ve görevini icap etmeye engel olacak sağlık sorunu ya da engeli olan kişiler yunus polis olamaz.