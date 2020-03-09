Yeşil pasaport için gerekli belgeler ve evraklar neler?

Özellikle yeşil pasaport için gerekli belgeler ve evrakların neler olduğu bilinmelidir. Buna göre başvuru yapılmalı ve tüm aşamalar eksiksiz şekilde tamamlanmalıdır.

Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Hususi pasaport yani yeşil pasaport çıkarmak isteyen kişiler belgeleri tamamen doğru şekilde ele almalıdır. Özellikle bu pasaport adına bir veya birkaç eksiğin bulunması işlemin uygulamaya konmayacağı anlamı çıkar. O yüzden yeşil pasaport için önce talep edilen tüm belgeler eksiksiz şekilde hazırlanmalıdır. Peki, yeşil pasaport için gerekli evraklar nelerdir

- T.C. kimlik belgesi,

- Beyaz fon üzerinden çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf,

- Memurun çalıştığı kurum ve kuruluştaki yetkili kişinin imzalayıp onayladığı talep formu,

- Emekli memurlar için emekli olduğunu gösteren memuriyet derecesini kanıtlayan belgenin emekli olunan kurumdan elde edilmesi,

- Öğrenim hayatı süren kişiler için öğrenim belgesi,

- 18 yaşından küçük bireyler için ailesi tarafından imzalanmış muvafakatname,

- Eğer kişi pasaporta sahipse eski pasaportu,

- Engelli olan çocuklar adına sağlık raporu,

- Pasaport defter bedeli,

Yukarıda sayılan bütün bu belgelerin tam olarak hazırlanması gerekmektedir. Tüm bu belgeler ve evraklar eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra ilgili kurum üzerinden başvuru yapılabilir.

Yeşil Pasaport İçin İlgili Belgeler

Yeşil pasaport almak isteyen devlet kamu kuruluşlarında çalışan bireyler, mutlaka ilgili belgeleri tam olarak hazır etmelidir. Özellikle T.C. kimlik belgesi, biyometrik fotoğraf, memurun çalıştığı kurum ve kuruluş üzerinden yetkili kişiden alınmış imzalı talep formu mutlaka bulunmalıdır. Diğer belgeler ise duruma bağlı olarak kişisel etmenlere uygun şekilde yine eksiksiz tamamlanmalıdır. Daha sonra il ve ilçe nüfus müdürlüğü üzerinden yeşil pasaport alma hakkı için başvuru yapılabilir.

Daha önce pasaport şube müdürlükleri üzerinden yapılan bu işlem, artık il ve ilçe nüfus müdürlüğü kapsamında ele alınmaktadır. Yukarıda sayılan ilgili evrak ve belgeler ile beraber iki farklı yol üzerinden başvuru gerçekleşebilir. Birincisi internet üzerinden randevu alabilir; aynı zamanda telefon aracılığıyla yine bu işlem gerçekleştirilebilir. Mutlaka randevu saat ve tarihinde zamanında nüfus müdürlüklerinde olmak büyük öneme sahiptir.

Yeşil Pasaport Yenileme

Yeşil pasaport yenileme için 2020 yılı adına aynı şekilde talep edilen belgeler ile işlemler eksiksiz şekilde tamamlanmalıdır. Pasaportun geçerlilik süresi dolması ile beraber bu işlemler ele alınabilir. Yine aynı şekilde diğer pasaportları çıkarırken hangi belgeler talep ediliyorsa, o belgeler tam olarak hazırlanmalıdır. Daha sonra pasaport defter bedeli ödemesi gerçekleştirmek suretiyle yeşil pasaport güncellenebilir.

Yeşil Pasaport Süresi Ne Kadar?

Yeşil pasaport çıkarmak isteyen devlet kamu kuruluşlarında çalışan kişiler ne kadar süreyle geçerliliğe sahip olduğunu merak ediyor. Ancak bu durum kişinin çalıştığı kuruma bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini söylemek gerekir. Kamu kurumunda çalışan kişinin yetkisine bağlı olarak süre 6 ay ile 5 yıl arasında değişebilmektedir. Bu durum yetkili kişinin kararına göre belirlenir.

Yeşil Pasaport Ücreti Ne Kadar?

Yeşil pasaport, memurluk statüsünde belirli kadro seviyelerinde bulunan kişiler için ayrıcalıklı olarak verilmiş bir pasaporttur. Bu pasaporta sahip olmak isteyen devlet memurları, diğer pasaport usullerinde olduğu gibi harç ücretini ödemek mecburiyetindedir. Buna bağlı olarak yeşil pasaport için ödenmesi gereken pasaport defteri bedeli 65 TL olarak belirlenmiştir.