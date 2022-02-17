Sportif direktör nedir, ne demek? Sportif direktör ne iş yapar, nasıl olunur?

Galatasaray, sportif direktörlük görevi için İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile ile anlaşmaya vardı. Peki, sportif direktör nasıl olunur, Sportif direktörlük nedir? Sportif direktör ne iş yapar?

Sportif direktör nedir, ne demek?

Sportif direktör baskı altına alan bir pozisyon değildir. Aksine teknik birikimiyle teknik direktöre destek olan, teknik kadro ve yönetim arasındaki köprü konumunda bulunan ve futbolcuların özel sorunları da dahil her konuda onlara destek olan bir mevkiidir.

Sportif direktör ne iş yapar?

Teknik direktör, gün gün takımın durumuyla ilgilenecek kişidir. Form durumları, taktiksel hamleler, oyun anlayışının geliştirilmesi, futbolcuların kişisel gelişimi gibi konular, teknik direktörün işi olsa da takımın transfer ve kamp bütçeleri, oyuncu takip sistemi (scouting), gençlik geliştirme birimi (altyapı) sportif direktörün sorumluluk alanıdır.

Sportif direktör nasıl olunur?

Sportif direktörü olabilmek için öncelikle futbolu iyi bilmek ve insanlar arası ilişkilerde usta olmak gerekiyor. Çünkü işi gereği özellikle ilişkilerde köprü olarak iş yapan sportif direktör eğer iletişimi kötüyse ne takım, ne oyuncular ne de heyet hiçbir şekilde barışık kalamaz ve kulüp iç çöküş yaşar. Eğer kişi eski bir futbolcu ise sportif direktör ve hatta teknik direktör olması daha kolaydır. Her hangi bir belge almasına gerek kalmadan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sportif direktörlük belgesi ya da teknik direktörlük belgesi alarak görev alabilmektedir.

Bunun dışında sportif direktörü olabilmek için çeşitli kurs ve eğitimleri tamamlamak gerekiyor. Grassroots Gönüllü Lider Kursu adı altında bu konuda eğitim vermektedir. Ancak buradan alınan sertifika ile ilk olarak amatör liglerde bulunan kulüplerde direktörlük yapılabilmektedir. Daha kaliteli ve profesyonel üst klasmanlarda görev alabilmek için daha üst eğitim ve kurslara katılmak gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyon onaylı bu kurs yerlerinde alacağınız eğitim sonucunda sertifika ve tecrübe sayesinde daha iyi takımlarda direktör olarak görev alabilirsiniz. Bunun için kural ve şartlar olarak Türkiye Futbol Federasyon resmi sitesini ziyaret etmeniz daha iyi olacaktır.