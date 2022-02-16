Pilot nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler pilot olamaz?

Her gencin hayal ettiği meslekler arasında pilotluk yer alır. Bunun için adayların yoğun bir çalışma temposuna girmesi gerekir. Çoğu kişinin hayali ise, aslında pilot olmaktır. Pilot olmak için ise bazı şartları taşımak ve belli başlı eğitimlerden geçmek gerekir. Pilotluk çocukluktan itibaren insanların en çok hayal ettiği meslekler arasında yer alır.

PİLOT NASIL OLUNUR?

Pilotluk gençlerin en çok hayal ettiği meslekler arasında yer alır. Pilotluk, aslında çok meşakkatli mesleklerden birisidir. Pilot olmak için adayların gereken eğitimleri alması gerekir. Pilot olmak isteyen kişiler ise, askeri ve sivil havacılık okullarına gidebilirler. Birbirinden farklı özel pilotluk kurslarına da gidildikten sonra pilot olunabiliyor.

Pilot olmak isteyen kişilerin beceri, zeka ve stres yönetiminin yüksek olması gerekir. Pilotluk eğitimi başarı ile tamamlandığı zaman mesleğe başlanabilir. Bu mesleği yapabilmek için de lise eğitiminin tamamlaması gerekir. Açılan çeşitli özel pilotluk kursları sayesinde pilot olma şansı da kazanılır. Teorik eğitimler ve uçuş eğitimleri mutlaka başarı ile tamamlaması gerekir. Lisans diploması olan kişiler pilotluk eğitiminde çok önemli bir avantaj elde ederler. Herhangi bir 4 yıllık üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, THY'nin Uçuş Akademisi'ne ücretsiz bir şekilde başvurabilirsiniz.

PİLOT OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

- Pilotluk için gerekli eğitimlerin tamamlanması

- 17 yaşına erişmek

- İngilizce bilmek

- Herhangi bir sağlık sorunun olmadığına dair belge

- Ticari pilot lisansı

- Boy sınırı ise, erkeklerde 1.65 cm

- Boy sınırı kadınlarda ise, 1.57 cm

- T.C vatandaşı olmak

- Askerlik hizmetini tamamlayan ya da eğitim başlangıç tarihi ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

- Bayan adaylar için boy 157 cm'den kısa ve 195 cm'den uzun olmamak ve beden kitle endeksine (20-30 aralığında) bulunmak,

- 01.01.1990 sonrasında doğmuş olmak,

- En az lisans derecesinden mezun olmak

- Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı olmamak,

- Daha önce THY A.O. ya da diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmış olmamak.

- Daha önce THY A.O. ve THY A.O.' nun iştirak şirketlerinden fesih nedeni ile ayrılmış olmamak.

- Başvuru tarihi itibari ile son 2 yıl içinde İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı almak.

KİMLER PİLOT OLAMAZ?

Pilot olma şartlarını taşımayan ve uçmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunan kişiler pilot olamaz. Geçmişte tanı konulan ve tedavi olanlar dahil olmak üzere kalp hastalığı tanısı (Doğuştan kalp, tüm ritm bozuklukları, anomalisi olanlar, kalp kapak hastalıkları, tansiyon yüksekliği, tansiyon düşüklüğü, varis, kalp damar hastalıkları ve diğer kalp hastalıkları) olan tüm adayların pilot olması uygun değildir.