TUS kontenjanları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte Bakan Fahrettin Koca’nın açıklaması!

ÖSYM TUS kontenjanları için gözler Sağlık Bakanlığı’na çevrildi. TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday, TUS kontejanlarının açıklanmasını bekliyordu. Durum öyle olmayınca konuyla ilgili olarak adaylar "TUS kadroları 2022 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 2022 TUS kontenjanları belli oldu mu?" sorularını araştırıyor. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. İşte TUS kontenjanları ile ilgili detaylar…

TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

TUS tercih kılavuzu ve kontenjanlar henüz belli olmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanlarla ilgili Bakan Koca’dan açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "TUS sonuçları 31 Mart'ta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var. Hayırlı olsun." dedi.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.