Türkiye Jokey Kulübü (TJK) iş garantili seyis kursu düzenliyor! Kursiyerlere aylık 1000 TL burs verilecek!

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi'nde Seyisbaşı (Çalıştırıcı Seyis) kursu düzenleyecek. 3 ay ile 8 ay arasında eğitim alacak kursiyerlere 1000 TL burs verilecek. Ayrıca, kurs yatılı olup, kurs süresince kursiyerlerin tüm eğitim ve iaşe masrafları Türkiye Jokey Kulübü tarafından karşılanacak. Başvurular 1-31 Mayıs tarihlerinde alınacak. Peki, TJK seyislik kursu başvurusu nasıl yapılır? TJK seyislik kursu başvuru şartları ne? İşte detaylar…

Türkiye at bakımı ve idmanı hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla Seyisbaşı (Çalıştırıcı Seyis) mesleği kazandırılacak. Bu amaçla, Türkiye Jokey Kulübü, Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi'nde "Çalıştırıcı Seyis Kursu" düzenliyor.

TJK SEYİSLİK KURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 01 Mayıs - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında, İstanbul Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezine hafta içi, diğer başvuru merkezlerine ise haftanın her günü,10.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak.

Başvuru Merkezleri

- Adana Hipodromu

- Ankara Hipodromu

- Antalya Hipodromu

- Bursa Hipodromu

- Bursa Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi

- Diyarbakır Hipodromu

- Elazığ Hipodromu

- İstanbul Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi

- İzmir Hipodromu

- Kocaeli Hipodromu

- Şanlıurfa Hipodromu

SEYİSLİK KURSU ALANLARA BURS VERİLECEK!

Kurs yatılı olup, kurs süresince kursiyerlerimizin tüm eğitim ve iaşe masrafları Türkiye Jokey Kulübü tarafından karşılanacak. Ayrıca eğitim süresi boyunca, zaruri masraflarını karşılamaları amacıyla kursiyerlere aylık 1.000.-TL (Bin Türk Lirası) burs verilecek.

SEYİSBAŞI NE YAPAR?

Seyisbaşı (Çalıştırıcı Seyis) unvanına sahip olacak kişiler, yarış atlarının; sabah idmanının yaptırılması, aynı zamanda bakımı, beslenmesi, gezintilerinin yaptırılması ve yarış alanına götürülüp-getirilmesi işinde çalışacaklar. Seyisbaşı mesleğini yapacak kursiyerlere, Türkiye Jokey Kulübü tarafından dünyanın öndegelen yarışçılık okullarından İngiltere’de bulunan British Racing School’a (BRS) gönderilere kat bakımı ve binicilik eğitmenliği, eğitimi alan üç eğitmenimiz tarafından eğitim verilecek.

SEYİSBAŞI EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Karacabey Atçılık Eğitim Merkezinde eğitim verilecek Seyisbaşı kursiyerler için eğitim süresi 3 ay ile 8 ay arasında değişmekte olup, kursiyerlerin başarı/performans/yetenek durumlarına göre eğitim süresi belirlenecek. Seyisbaşı kursunu başarıyla tamamlayanlara sektörde iş garantisi veriliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NE?

- İlköğretim (8 yıllık) mezunu olmak veya mevcut 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim sisteminin 2.kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamlamış olmak

- 2. kademeyi bitirmiş olan adayların 3. kademeye (açık lise’ye) kayıt yaptırmaları zorunludur.

- Seyisbaşılık mesleğini yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak

- Atçılık Eğitim Merkezine kursiyer müracaatlarının kabul edileceği son gün itibariyle onaltı yaşından küçük olmamak Yetmişbeş kg’dan ağır olmamak,

- T.C. Kimlik Numarası Beyanı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

- Başvuru Formu (Başvuru Merkezlerinden temin edilecektir)

- İki adet vesikalık resim (4,5 cm x 6 cm boyutlarında)

- Bir adet fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi

- İlköğretim diplomasının aslı veya onaylı sureti veya mevcut 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim sisteminin 2.kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamladığına dair öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti)

- Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Resmi Kuruma verilmek üzere)

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