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    Personel AlımıTicaret Bakanlığı personel alımı 2022! Muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
    HaberlerPersonel Alımı Haberleri Ticaret Bakanlığı personel alımı 2022! Muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
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    Ticaret Bakanlığı personel alımı 2022! Muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

    Ticaret Bakanlığı açıktan atama yoluyla 524 personel alacak. Başvurular, dijital ortamda 15-22 Mart döneminde alınacak. Sınavlara katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı personel alımı 2022 detayları…

    12.03.2022 - 13:51 |
    Ticaret Bakanlığı personel alımı 2022! Muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

    Ticaret Bakanlığı, 41 muayene memuru, 309 gümrük muhafaza memuru ve 174 büro personeli olmak üzere toplam 524 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 41 muayene memurunun alımı sözlü sınavla gerçekleştirilecek. 309 gümrük muhafaza memuru alımı için uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınav süreci olacak. 174 büro personeli, KPSS puan sıralaması esas alınarak açıktan atama suretiyle görevlendirilecek.

    Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

    Başvurular, dijital ortamda 15-22 Mart döneminde alınacak. Sınavlara katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde ilan edilecek. Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

    Başarılı olan adayların listesi Bakanlığın sitesinden paylaşılacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri, Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

     

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