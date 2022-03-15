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    Personel AlımıTicaret Bakanlığı 524 personel alacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!
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    Ticaret Bakanlığı 524 personel alacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

    Ticaret Bakanlığı duyurdu! Pek çok ilde 524 personel alınacak! Ticaret Bakanlığı, büro personeli, sözleşmeli gümrük muhafaza memuru ve sözleşmeli muayene memuru alacak. Başvuru 22 Mart’ta sona erecek. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı başvuru şartları!

    15.03.2022 - 12:38 |
    Ticaret Bakanlığı 524 personel alacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

    Ticaret Bakanlığı personel alacak. Ticaret Bakanlığı, 524 kadroya büro personeli, sözleşmeli gümrük muhafaza memuru ve sözleşmeli muayene memuru alacak. Başvurular internet üzerinden 22 Mart 2022 tarihine kadar yapılabilecek. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?  Ticaret Bakanlığı başvuru şartları!

    TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

    Başvurular dijital ortamda 15.03.2022-22.03.2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi itibarıyla saat 17:00’a kadar alınacak. Adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

    BAŞVURU ŞARTLARI NE?

    SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ (Merkez)

    SINAVA KATILMA ŞARTLARI

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

    b) En az iki yıllık eğitim veren ve yüksekokulların büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümünden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının belirtilen bölümünden mezun olmak,

    c) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P-93 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak.

    SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ (Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri)

    SINAVA KATILMA ŞARTLARI

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

    b) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme, muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

    c) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak.

    SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU

    SINAVA KATILMA ŞARTLARI

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

    b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1992 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

    c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme, muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

    d) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

    e) Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,

    f) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu almak (Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecek olup, başvuru aşamasında istenilmeyecektir.)

    SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU

    SINAVA KATILMA ŞARTLARI

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

    b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

    c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme, muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

    d) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak.

    Sözleşmeli büro personeli (Merkez) ilanı için tıklayın

    Sözleşmeli büro personeli (Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri) ilanı için tıklayın

    Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru ilanı için tıklayın

    Sözleşmeli muayene memuru ilanı için tıklayın

     

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