Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları!

Sayıştay personel alımı ilanı yayınlandı! Sayıştay Başkanlığı’na denetçi yardımcısı alınacak. Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacak. Başvurular 18 Mayıs’ta başlayıp 26 Mayıs’ta sona erecek. Başvurular ÖSYM tarafından alınacak. Peki, Sayıştay personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Sayıştay personel alımı başvuru şartları!

SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri veya bireysel olarak internet (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla alınacak.

SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Sınava girecek kişilerde;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,

b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve daha sonraki doğumlular),

c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak, şartları aranır.

SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN?

Eleme sınavı, 02 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak. Saat 10.15’te başlayacak. Sınavın cevaplama süresi 130 dakika olacak. Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen yazılı sınav iki oturum halinde 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.