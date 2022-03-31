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    Personel AlımıSağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai listenin ardından sözler Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında!
    HaberlerPersonel Alımı Haberleri Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai listenin ardından sözler Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında!
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    Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai listenin ardından sözler Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında!

    Sağlık Bakanlığı kura sonuçları heyecanla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin kişiyi memur olarak KPSS puanıyla, 10 bin kişi de sürekli işçi olarak kura ile atayacak. Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere yapılan başvurular sona erdi, kuraya tabii olacak nihai liste de yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları hakkında merak edilenler…

    31.03.2022 - 17:08 |
    Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai listenin ardından sözler Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında!

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları kura ile belli olurken, Sağlık Bakanlığı çeşitli dallarda 10 bin kişiyi de KPSS puanına göre atayacak. Sağlık Bakanlığı kura çekimi merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçlarını bekleyen adaylar nihai listenin yayımlanmasıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15-21 Mart tarihleri arasında alınan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları ardından yapılacak kura çekimini beklemeye başladı. Sağlık Bakanlığı kura çekimi ve  Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili detaylar…

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

    Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

    Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

    Sağlık Bakanlığı nihai liste ne demek, nedir? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama, nasıl bakılır?
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