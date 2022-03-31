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    Personel AlımıSağlık Bakanlığı nihai liste ne demek, nedir? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama, nasıl bakılır?
    HaberlerPersonel Alımı Haberleri Sağlık Bakanlığı nihai liste ne demek, nedir? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama, nasıl bakılır?
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    Sağlık Bakanlığı nihai liste ne demek, nedir? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama, nasıl bakılır?

    Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak, sorusu yanıt buldu. Sağlık Bakanlığı nihai liste için yapılan aramalar arttı. Sağlık Bakanlığı personel alımına yönelik İŞKUR 10 bin işçi alımı nihai listeleri yayımladı. Peki, Sağlık Bakanlığı nihai liste ne demek? İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste nedir?

    31.03.2022 - 14:07 |
    Sağlık Bakanlığı nihai liste ne demek, nedir? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama, nasıl bakılır?

    Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı ile için nihai liste yayımlandı. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada 10 bin kadrolu işçi alımı için nihai listelerin belli olmaya başladığı aktarılırken, KPSS şartı olmadan yapılan işçi alımında nihai listelere Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden bakılabileceği belirtildi.

    SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE NE DEMEK?

    İŞKUR bir açıklama yaparak başvurusu kabul olan, kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin isim listelerini kamuoyu ile paylaştı.

    Nihai listede yer alan isimler, kura çekimine girmeye hak kazandı.

    Nihai liste, işçiliği kazananların isimleri değil, kuraya katılacakların listesidir. Nihai listedeki adaylar 6 Nisan günü kuraya alınacak.

    Kura Yeri : ANKARA Kura Tarihi : 06.04.2022 Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)

    İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTEYE NASIL BAKILIR?

    esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden İŞKUR şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapın.

    İŞKUR şifrenizi hatırlamıyorsanız yandaki e Devlet şifresi ile giriş kısmından girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ BAŞVURULARIM yazan kısma tıklayın. Daha sonra Sağlık Bakanlığı iş başvurunuzu göreceksiniz.

     

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