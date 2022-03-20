Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu 21 Mart’ta sona eriyor! İşte Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuru şartları ve İŞKUR başvuru yapma ekranı!

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için başvuru süreci yarın (21 Mart) tamamlanıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı 15 Mart’ta İŞKUR üzerinden alınmaya başlanmıştı. Adaylar başvurularını online olarak yapabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuru şartları ne? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR e-Devlet giriş ekranı!

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin işçi alımı için İŞKUR üzerinden ilana çıkmıştı. Başvurular 21 Mart’ta tamamlanıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 21 Mart 2022 tarihine kadar elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabilecekler. Başvurularda, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

- 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

- Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

MESLEK, ÖĞRENİM DURUMU VE ÖZEL ŞARTLAR

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