Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapacak! İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için kadro dağılımı belli oldu. Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için süreç başlıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı yaş sınırı var mı? İşte Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı detayları…

Cumhurbaşkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı’na 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmıştı. İlk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirildi.

Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için sürecin balşlayacağını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular 15 Mart 2022 – 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.