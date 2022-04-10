Polis Günü ne zaman? Polis Günü mesajları, 10 Nisan Polis Haftası ile ilgili görseller, resimli mesajlar

Türk Polis Teşkilatı, 177. Kuruluş yıldönümünü kutluyor. Her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası, bu yıl da törenlerle ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu özel günde pek çok kişi de polis olarak görev yapan yakınlarına özel mesajlar göndermek, için bu günü anlatan anlamlı, özel sözleri araştırıyor. Peki, Polis Günü ne zaman? Türk Polis Teşkilatı ne zaman kuruldu? İşte Polis Günü mesajları, 10 Nisan Polis Haftası ile ilgili görseller, resimli mesajlar…

POLİS GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı mensupları 177. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutluyor. Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanır.

TÜRK POLİS TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU?

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan’da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.

- 10 Nisan 1845’te kurulan Türk Polis Teşkilatımızın 177. yıldönümünü kutlar, bugüne kadar emek vermiş ve vermekte olan tüm polislerimize saygılarımı sunuyorum. Şehit polislerimizi ise rahmetle anıyorum.

- Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum.

- Gecesini gündüzüne katarak toplumun huzur ve güvenliği için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

- Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

- Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım.

- Görev yapmakta olan Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ediyor; 177. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyorum.

- Emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

- Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

- Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yılı sebebi ile tüm emniyet teşkilatımızı kutlar, görevlerinde kolaylıklar dilerim.

- Yatağımızda rahat uyuyalım diye canını feda eden tüm şehit polislerimizi rahmetle anıyorum. Polis haftasında tüm polislerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

- Polis haftanızı kutlar, kazasız, belasız görevler dilerim.

- Polis haftanız kutlu olsun Türkiye'mizin cesur evlatları.

- Emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

- Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

- Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.

TÜRK POLİS TEŞKİLATI 177 YAŞINDA

Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 177'nci yılını kutluyor.

Polis Nizamnamesi'nin 10 Nisan 1845'te yayımlamasıyla kurulan Türk Polis Teşkilatı, özgürlük ve güvenlik dengesi temelinde, hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları perspektifiyle bugünün teknolojik gelişmelerini yakından takip edip dijital dönüşüm çalışmalarına hız vererek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat kararlılıkla çalışmasını sürdürüyor.

Yeni kurulan polis teşkilatının görevleri, yine aynı tarihte yayımlanan Polis Nizamnamesi'nde yer aldı.

Tanzimat ve ıslahat hareketleri çerçevesinde, Avrupa'daki örneklere göre bir polis teşkilatı kurulmasına yönelik atılacak adımlara, 1876'da Birinci Meşrutiyet'in ilanından sonra oluşan hükümet programında yer verildi. Program doğrultusunda 1879'da "Zaptiye Nezareti" kuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün bugünkü görevlerini yürüten Zaptiye Nezareti, 1909'da kaldırılarak yerine "Dahiliye Nezareti"ne bağlı ve polis işlerinin yürütülmesiyle görevli "Emniyeti Umumiye Müdürlüğü" ve İstanbul vilayetine bağlı bir polis müdüriyeti oluşturuldu.

Emniyeti Umumiye Müdürlüğünün görevi, 9 Aralık 1913'te çıkarılan "Dahiliye Nezareti Teşkilat Nizamnamesi"nde, "Memleketin emniyet ve inzibatına taalluk eden her türlü umum ve muamelatı takip ve o babtaki muhaberat ile polis teşkilat ve mekteplerini idare etmek." olarak belirlendi.

EMNİYET TEŞKİLATININ İLK BİRİMLERİ

Emniyeti Umumiye Müdürlüğü, başlangıçta "emniyet", "memurin", "levazım", "muhasebe" ve "tahribat" şubelerinden oluştu. İlerleyen tarihlerde bunlara "heyet-i istihbariye", "seyrüsefer", "ecanip" ve "takibat-ı adliye" gibi birimler eklendi.

Polis Nizamnamesi'nin, 21 Mayıs 1913'te çıkarılmasıyla polisin örgütlenmesi, görev ve yetkileri, derece, sınıf, mesleğe giriş, yükselme ve diğer tüm özlük işleri, soruşturma, yargılama, istifa, tayin, izin, cezalandırma, levazım işleri, kıyafeti ve davranış biçimleri ile polis karakolları ve görevleri yeniden düzenlendi.

Polisin, piyade, süvari ve sivil olmak üzere 3 sınıfa ayrıldığı bu nizamnamede, Başkent Polis Teşkilatı, diğer illerden ayrı düşünüldü. İllerde polis müdürlüğü kurulacağı, liva ve kazalarda birer amirin yönetiminde yeteri kadar polis bulunduracağı belirtildi.

TEŞKİLATLANDIRMA ÇALIŞMALARI MİLLETVEKİLİ DURAK BEY İLE BAŞLADI

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından İstanbul'u da yönetimi altına alan milli hükümet, Osmanlı Devleti'nin "Emniyeti Umumiye Müdürlüğü"nü, "İstanbul Polis Müdürlüğü"ne dönüştürdü. Böylece Mondros Mütarekesi ve Kurtuluş Savaşı koşullarının, Anadolu'da ortaya çıkardığı ikili polis sistemi teke indirgenerek, bütünlük sağlandı.

Ankara'da milli hükümetin kurulmasının ardından ise "Emniyeti Umumiye Müdürlüğü", bir dönemde müdürlük koltuğunda da oturan Erzurum Milletvekili Mustafa Durak Bey tarafından 1920'de teşkilatlandırılmaya başlandı.

Cumhuriyet döneminde, ilk Emniyet Umum Müdürlüğünü ise 24 Ekim 1923-6 Şubat 1924 tarihlerinde İsmail Hamit Oktay yaptı.

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilirken zayıf bir polis teşkilatını devralan Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen yıllarda sağladığı imkanlarla, ulusal ve uluslararası alanda başarılı çalışmalara imza atan Türk Polis Teşkilatını oluşturmayı başardı.

330 BİNİ AŞKIN PERSONEL

Türk Polis Teşkilatı, mart sonu verilerine göre, 330 bin 350 personeliyle hizmet veriyor. Personelin 314 bin 885'i emniyet, 15 bin 465'i ise diğer hizmet sınıflarından oluşuyor.

Emniyet Teşkilatı bünyesinde 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak 3 bin 437 emniyet müdürü, 489 emniyet amiri, 632 başkomiser, 7 bin 333 komiser, 10 bin 853 komiser yardımcısı, 1590 kıdemli başpolis memuru, 1405 başpolis memuru, 259 bin 561 polis memuru, 29 bin 585 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor.

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU

Teşkilatta 2 bin 384 ortaokul, 34 bin 72 lise, 71 bin 617 yüksekokul, 203 bin 304 lisans, 16 bin 457 yüksek lisans, 132 doktora eğitim seviyesinde personel çalışıyor.

Temel amacı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak olan Emniyet Teşkilatı, "kaliteli hizmet sunmanın nitelikli ve eğitimli insan gücüyle mümkün olduğu" bilinciyle personelin eğitimi ve gelişimine yatırım yapıyor.

Polis amiri ya da memur adaylarına, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (PAEM), polis meslek yüksekokulları (PMYO), polis meslek eğitim merkezlerinde (POMEM) mesleki temel eğitim veriliyor.