OGM iÅŸçi alÄ±mÄ± kura sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ± mÄ±? OGM kura çekimi sonuçlarÄ± ve il il isim listesi!
Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸÃ§i alÄ±mÄ± iÃ§in baÅŸvurular 15 Nisanâ€™da tamamlandÄ±. GÃ¶zler OGMâ€™nin kura Ã§ekimi ve kura sonuÃ§larÄ±na Ã§evrildi. Ä°l il kura Ã§ekimi farklÄ± tarihlerde yapÄ±lÄ±yor. OGMâ€™nin 5 bin iÅŸÃ§i alÄ±mÄ±nda Bursa sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. 5 MayÄ±s Denizliâ€™de, 29 MayÄ±sâ€™ta Adanaâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Peki, OGM iÅŸÃ§i alÄ±mÄ± kura sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± mÄ±? OGM kura Ã§ekimi sonuÃ§larÄ± ve il il isim listesi!
Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (OGM) iÅŸÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zler kura Ã§akiliÅŸinin yapÄ±lacaÄŸÄ± tarihlere Ã§evrilmiÅŸti. OGM kura sonuÃ§larÄ± il il aÃ§Ä±klanmaya devam ediyor. Ä°lk olarak Bursaâ€™da Ã§ekilen kuralar, 5 MayÄ±sâ€™ta Denizli, 29 MayÄ±sâ€™ta da Adanaâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Adaylar sonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kura Ã§ekiliÅŸinin sonuÃ§larÄ±nÄ± sorguluyor. Peki, OGM iÅŸÃ§i alÄ±mÄ± kura sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± mÄ±? OGM kura Ã§ekimi sonuÃ§larÄ± ve il il isim listesi!
OGM Ä°ÅžÃ‡Ä° ALIMI KURA SONUÃ‡LARI AÃ‡IKLANDI MI?
OGM, alÄ±m yapÄ±lacak ÅŸehirlere Ã¶zel takvim Ã§Ä±kardÄ±. OGM kura Ã§ekimleri Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri tarafÄ±ndan yapÄ±lacak ve sonuÃ§lar il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri tarafndan aÃ§Ä±klanacak.
YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Noter huzurunda Ã§ekilen kura sonuÃ§larÄ± 08/05/2022 tarihine kadar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z web sayfasÄ±nda ilan edilecektir." denildi.
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