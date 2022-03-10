Milli Saraylar İdaresi KPSS’den en az 60 puanla sözleşmeli personel alacak!

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı yayımlandı! İlana göre, 30 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi alınacak. Adayların KPSS’den en az 60 puan almaları gerekiyor. Başvuru tarihleri, 9 – 18 Mart olarak belirlendi. Peki, Milli Saraylar sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Saraylar personel alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar…

MİLLİ SARAYLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 09 Mart 2022 tarihinde saat:9.30’da başlayıp, 18 Mart 2022 tarihinde saat:23.59’da sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecek.

SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Yayımlanan ilanda adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde:

- Başvuru özel şartlarına sahip olmak,

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

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